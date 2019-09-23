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Топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска

Рубрика: общество

18.10.2019 05:00

фото из архивов героев публикации

Коллектив редакции интернет-журнала Сиб.фм составил рейтинг самых крутых тренеров, которые заставляют женщин трепетать, а мужчин завидовать; одновременно с этим они мотивируют начать заниматься спортом.

5. Дмитрий Апачанский

Идеальный советчик по коррекции веса и набору мышечной массы оказался на пятой строчке нашего рейтинга. Если твой тренер – Дмитрий, то можешь не сомневаться – твоё тело в надёжных руках. Этот красавчик стал примером для многих, а ещё он дает весьма эффективные советы по питанию и тренировкам.

4. Максим Гансишин

Сексуальный мастер спорта по стрит-лифтингу помогает людям скорректировать фигуру в Extreme Fitness. К нему обращаются все: и девушки, и парни. В чём его секрет? Он постоянно раздаёт советы о том, как полюбить себя и своё тело. Это тот человек, который поможет тебе стать сильнее, выносливее и измениться в лучшую сторону. Ну и просто посмотреть на него приятно, не спорьте.

3. Дмитрий Зенцов 

Персональный тренер из «Алекс-Фитнеса» может похвастаться титулом чемпиона Урала и Сибири по бодибилдингу-2018. Также в его копилке находится звание вице-чемпиона Москвы 2019. Что ещё можно сказать об этой горе мышц, оказавшейся на третьей строчке нашего топа? Да только то, что на его прессе спокойно можно тереть сыр. 

2. Артур Вайсерман

Тренер фитнес-клуба «Юпитер» («Алекс-Фитнес»). Более десяти лет Артур занимается спортом. Мужчина – кандидат в профессионалы спорта по жиму, кандидат в профессионалы спорта по пауэрлифтингу, фаворит среди юношей в категории до 100 килограммов всероссийского мастерского турнира «Сибирский Медведь». Неоднократный призер универсиады вузов. Действующий спортсмен.

1. Сапов Евгений

Многократный призёр по бодибилдингу и мастер спорта оказался на первом месте нашего рейтинга. Женя – профессиональный тренер и специализированный инструктор из клуба «Европа». Его фигуре позавидовали бы Геракл и Ахиллес. Молодой человек также отличается хорошим чувством юмора и не боится подшутить над собой, если вдруг наберёт килограмм-другой после праздников.

Отметим, что этот список носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этом рейтинге. Будут другие.

Напомним, 11 октября Сиб.фм подготовил топ-5 самых красивых телеведущих Новосибирска.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область фитнес

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вчера 16:01 Афиша 0 Коммент.

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Ребятам постарше давали детские порции – прокуратура раскрыла результаты проверки чановского приюта

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации

вчера 14:33 Политика 0 Коммент.

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница

вчера 14:18 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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