Топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска

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Коллектив редакции интернет-журнала Сиб.фм составил рейтинг самых крутых тренеров, которые заставляют женщин трепетать, а мужчин завидовать; одновременно с этим они мотивируют начать заниматься спортом.

5. Дмитрий Апачанский









Идеальный советчик по коррекции веса и набору мышечной массы оказался на пятой строчке нашего рейтинга. Если твой тренер – Дмитрий, то можешь не сомневаться – твоё тело в надёжных руках. Этот красавчик стал примером для многих, а ещё он дает весьма эффективные советы по питанию и тренировкам.

4. Максим Гансишин









Сексуальный мастер спорта по стрит-лифтингу помогает людям скорректировать фигуру в Extreme Fitness. К нему обращаются все: и девушки, и парни. В чём его секрет? Он постоянно раздаёт советы о том, как полюбить себя и своё тело. Это тот человек, который поможет тебе стать сильнее, выносливее и измениться в лучшую сторону. Ну и просто посмотреть на него приятно, не спорьте.

3. Дмитрий Зенцов









Персональный тренер из «Алекс-Фитнеса» может похвастаться титулом чемпиона Урала и Сибири по бодибилдингу-2018. Также в его копилке находится звание вице-чемпиона Москвы 2019. Что ещё можно сказать об этой горе мышц, оказавшейся на третьей строчке нашего топа? Да только то, что на его прессе спокойно можно тереть сыр.

2. Артур Вайсерман









Тренер фитнес-клуба «Юпитер» («Алекс-Фитнес»). Более десяти лет Артур занимается спортом. Мужчина – кандидат в профессионалы спорта по жиму, кандидат в профессионалы спорта по пауэрлифтингу, фаворит среди юношей в категории до 100 килограммов всероссийского мастерского турнира «Сибирский Медведь». Неоднократный призер универсиады вузов. Действующий спортсмен.

1. Сапов Евгений









Многократный призёр по бодибилдингу и мастер спорта оказался на первом месте нашего рейтинга. Женя – профессиональный тренер и специализированный инструктор из клуба «Европа». Его фигуре позавидовали бы Геракл и Ахиллес. Молодой человек также отличается хорошим чувством юмора и не боится подшутить над собой, если вдруг наберёт килограмм-другой после праздников.

Отметим, что этот список носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этом рейтинге. Будут другие.

Напомним, 11 октября Сиб.фм подготовил топ-5 самых красивых телеведущих Новосибирска.