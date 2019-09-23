Труп десятиклассницы нашли в туалете школы в Новосибирске

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Инцидент произошёл в 112-й школе в Советском районе; полиция и школа отказываются от комментариев.

Тело без признаков жизни обнаружили на третьем этаже школы № 112. Об этом сообщает подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области отказалась комментировать происшествие. В руководстве школы также не дали комментариев.

Известно, что уроки в школе отменили, учеников отпустили домой. Подробности происшествия выясняются.