Труп десятиклассницы нашли в туалете школы в Новосибирске

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Труп десятиклассницы нашли в туалете школы в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
17.10.2019 11:17
Фото Сиб.фм
Инцидент произошёл в 112-й школе в Советском районе; полиция и школа отказываются от комментариев.
Тело без признаков жизни обнаружили на третьем этаже школы № 112. Об этом сообщает подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области отказалась комментировать происшествие. В руководстве школы также не дали комментариев.
Известно, что уроки в школе отменили, учеников отпустили домой. Подробности происшествия выясняются.
Эмиль Фукс
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