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Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора
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Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусораРубрика: общество
17.10.2019 11:02
Фото из архива Сиб.фм
Из-за плотной застройки в центральных районах Новосибирска негде размещать дополнительные мусорные баки; они нужны для того, чтобы собирать пластик и пищевые отходы в отдельные контейнеры.
Новосибирская область созрела для того, чтобы организовать на территории раздельный сбор мусора. В то же время установке дополнительных контейнеров в центре сибирской столицы мешает его исторически плотная застройка. Об этом на заседании Экспертного клуба заявила генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.
«Недавно был опубликован рейтинг регионов, в которых развито раздельное накопление. Только два региона впереди Новосибирской области, которая по количеству площадок, оснащённых контейнерами для раздельного накопления, занимает третье место в стране», – сказала Анисимова.
В 2019 году в Новосибирске было установлено дополнительно около 600 контейнеров для раздельного сбора мусора. Тогда как всего в городе насчитывается порядка шести тысяч контейнерных площадок, половина из которых оборудованы контейнерами с раздельным накоплением.
В то же время руководитель регионального оператора отметила существующие ограничения для раздельного сбора мусора.
«Сложившаяся историческая застройка, к сожалению, создаёт для этого серьезные препятствия. В Центральном, Железнодорожном и Заельцовском районах ставить дополнительные контейнеры сегодня фактически негде», – отметила Лариса Анисимова.
Напомним, 17 октября Сиб.фм сообщал, что в 2020 году тариф на вывоз мусора в Новосибирске снизится на несколько копеек.
Мария Машанова
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