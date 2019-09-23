В Минтрансе заявили об убыточности метрополитена

Лента новостейПредложить новость
Мэр Анатолий Локоть уволил главу новосибирского приюта для животных
Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе
Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске
Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница
Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»
Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства
Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске
«Она была новенькая»: что известно о погибшей школьнице из Новосибирска
Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В Минтрансе заявили об убыточности метрополитенаРубрика: общество
17.10.2019 16:17
фото с сайта pixabay.com
Метро работает в убыток во всех городах, кроме Москвы; регионам советуют развивать наземный транспорт.
На сегодняшний день метро окупает свою работу только в Москве. Об этом накануне на заседании Госдумы сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Чиновник считает, что российским городам стоит задуматься о переходе на наземный транспорт вместо метро.
«И никакой город, кроме одного, это дело не тянет. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день метро убыточно», – сообщил «РИА Новости» Алафинов.
Первый замминистр утверждает, что именно в связи с этим правительство пересмотрело приоритеты на развитие транспортного обслуживания. Чиновник заявил, что в бюджет программы «Безопасные и качественные дороги» на 2020 год уже включены 20 миллиардов рублей на развитие автобусов на газомоторном топливе.
Напомним, 15 октября объявили об очередном конкурсе на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Мэр Анатолий Локоть уволил главу новосибирского приюта для животных
Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе
Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске
Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница
Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»
Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства
Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске
«Она была новенькая»: что известно о погибшей школьнице из Новосибирска
Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
На птичьих правах
Как в новосибирском метро появился вольер с попугаями и по...
Новости по теме
Популярное