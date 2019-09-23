В Минтрансе заявили об убыточности метрополитена

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Метро работает в убыток во всех городах, кроме Москвы; регионам советуют развивать наземный транспорт.

На сегодняшний день метро окупает свою работу только в Москве. Об этом накануне на заседании Госдумы сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Чиновник считает, что российским городам стоит задуматься о переходе на наземный транспорт вместо метро.

«И никакой город, кроме одного, это дело не тянет. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день метро убыточно», – сообщил «РИА Новости» Алафинов.

Первый замминистр утверждает, что именно в связи с этим правительство пересмотрело приоритеты на развитие транспортного обслуживания. Чиновник заявил, что в бюджет программы «Безопасные и качественные дороги» на 2020 год уже включены 20 миллиардов рублей на развитие автобусов на газомоторном топливе.

Напомним, 15 октября объявили об очередном конкурсе на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске.