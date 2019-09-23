В Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства

фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Область продолжает наращивать объёмы сырьевого и промышленного производства; предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличат долю выпуска гражданской продукции.

Заместитель губернатора Сергей Сёмка рассказал на пресс-конференции, что промышленное производство в Новосибирской области за 9 месяцев 2019 года увеличилось на 3 % по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Ожидается, что к концу года прирост составит 4-4,1 %. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 7,6 % и составил 501 миллиард рублей. Основной рост был замечен в сырьевом секторе промышленного производства, а также в обрабатывающем.

«Президентом РФ поставлена задача довести к 2025 году долю гражданской продукции до 30 % от общего объёма производства ОПК, а к 2030 году – до 50 %. К решению этой задачи подключены органы исполнительной власти Новосибирской области», – расказал Сергей Сёмка. И регион уже двигается в этом направлении. Например, завод имени Чкалова начал производство составных частей самолета SSJ100.

Как напомнил заместитель губернатора, в рамках программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области» правительство региона всячески поддерживает промышленные предприятия.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации.