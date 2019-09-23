Лента новостейПредложить новость
Новосибирский вертолётчик тушил реактор Чернобыля и получил отказ в компенсации
В Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства
Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе
Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске
Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница
Скандальный Паук отменил концерт в Новосибирске после суда за пьяную езду
Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»
Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства
Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производстваРубрика: общество
17.10.2019 18:19
фото пресс-службы правительства Новосибирской области
Область продолжает наращивать объёмы сырьевого и промышленного производства; предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличат долю выпуска гражданской продукции.
Заместитель губернатора Сергей Сёмка рассказал на пресс-конференции, что промышленное производство в Новосибирской области за 9 месяцев 2019 года увеличилось на 3 % по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Ожидается, что к концу года прирост составит 4-4,1 %. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 7,6 % и составил 501 миллиард рублей. Основной рост был замечен в сырьевом секторе промышленного производства, а также в обрабатывающем.
«Президентом РФ поставлена задача довести к 2025 году долю гражданской продукции до 30 % от общего объёма производства ОПК, а к 2030 году – до 50 %. К решению этой задачи подключены органы исполнительной власти Новосибирской области», – расказал Сергей Сёмка. И регион уже двигается в этом направлении. Например, завод имени Чкалова начал производство составных частей самолета SSJ100.
Как напомнил заместитель губернатора, в рамках программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области» правительство региона всячески поддерживает промышленные предприятия.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский вертолётчик тушил реактор Чернобыля и получил отказ в компенсации
В Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства
Новосибирцы потребовали сурово наказать водителя за смерть школьницы на Восходе
Детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске
Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница
Скандальный Паук отменил концерт в Новосибирске после суда за пьяную езду
Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»
Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства
Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное