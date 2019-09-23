Видео: спасатели вытащили новосибирцев из застрявшего лифта

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Видео: спасатели вытащили новосибирцев из застрявшего лифтаРубрика: проиcшествия
17.10.2019 10:37
фото Pixabay.com, видео спасателей МАСС
Два человека застряли в лифтовой кабине дома в Ленинском районе; одному из них стало плохо из-за нехватки воздуха.
В Ленинском районе Новосибирска этой ночью два молодых человека больше часа просидели в застрявшем лифте. Информация об этом появилась в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Вернувшись с прогулки, юноши решили доехать до нужного этажа на лифте. Внезапно кабина застряла между этажами и не пожелала ехать дальше. Дозвониться до аварийной и диспетчерской служб у ребят не получилось. В какой-то момент одному из них стало плохо: по его словам, в лифте стал заканчиваться воздух. Последней надеждой сибиряков стали спасатели.
Прибывшие на место сотрудники МАСС с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента открыли двери и помогли молодым людям выбраться на свободу. Поблагодарив спасателей, подняться на свой этаж они решили пешком по лестнице.
Напомним, 9 октября спасатели на руках вынесли людей из горящего дома в Новосибирской области.
Никита Минин
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