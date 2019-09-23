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Всероссийский чемпионат искусств объединит три тысячи талантов в Новосибирске

Рубрика: культура

17.10.2019 08:14

Фото из группы «Седьмой Всероссийский Чемпионат Искусств 2019» соцсети «ВКонтакте»

Одной из особенностей чемпионата станут соревнования балетных спектаклей до получаса; судить популярный конкурс вокалистов будет педагог шоу «Голос».

Более трёх тысяч танцоров, ораторов, актёров и певцов устроят битву талантов на одном из крупнейших в Сибири фестивалей. Сегодня, 17 октября, организаторы Седьмого Всероссийского фестиваля искусств рассказали Сиб.фм о трёхдневной программе соревнований.

Чемпионат искусств призван объединить участников в семи основных направлениях – конкурсу вокалистов «Сила голоса», конкурсу журналистики «Сила взгляда», состязанию по современным направлениям в хореографии «Сила движения», фестивалю коллективов и солистов народных танцев «Сила традиции», конкурсу балетмейстеров и хореографических спектаклей «Сила таланта», конкурсу чтецов и поэтов «Сила слова», а также творческую лабораторию «Сила знаний» сразу по нескольким направлениям – режиссура танца, хореография, ораторское искусство и вокал.

Организаторы чемпионата обещают более трёх тысяч участников в течение трёх дней, творческие личности будут соревноваться в нескольких возрастных категориях, начиная с возраста младше шести лет вплоть до категории от 16 лет и старше.

Жюри семи направлений составят известные мастера и заслуженные артисты, среди новых участников фестиваля – экспертов и ведущих мастер-классов – педагог шоу «Голос» и «Голос.Дети» Лилия Фёдорова, заслуженная артистка РФ и преподаватель народных танцев Лилия Кириллова, хореограф театра современного танца Exordium Дарья Атрашкевич и другие. 

Одной из новых особенностей чемпионата станут одноактные спектакли в рамках    соревнований хореографов и исполнителей балета «Сила таланта» продолжительностью до получаса. В «Силе движения» исполнителям современного танца придётся пройти второй тур с импровизацией, а две новые номинации «Сила слова» и «Сила взгляда» появились в связи с актуальностью мастерства художественного слова и журналистского мастерства. 

Седьмой всероссийский чемпионат искусств пройдёт при поддержке министерства культуры Новосибирской области в концертно-театральном центре «Евразия» по адресу улица Селезнёва, 46. Событие займёт три дня с 29 октября по 1 ноября и завершится награждением медалями, кубками, памятными сувенирами и благодарственными грамотами всем участникам и коллективам соревнований.

Заявки на участие в фестивале и мастер-классах принимаются до 25 октября, организаторы готовы предоставить более подробную информацию в группе фестиваля.

Напомним, 11 октября сибирячки старше 50 лет покорили подиум. 

 

Никита Манько

Теги: современное искусство балет чемпионат Голос. Дети

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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