Вывоз мусора в Новосибирске подешевеет – регоператор рассказал, почему

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В тариф за вывоз мусора в Новосибирске были включены расходы на просветительскую деятельность; если не рассказывать людям о важности раздельного сбора отходов, то платить за услугу они будут меньше.

Исключить с 2020 года часть затрат регионального оператора из тарифа за услугу по вывозу мусора решили в Новосибирске после изучения ситуации антимонопольной службой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для ООО «Экология-Новосибирск».

Как рассказали в компании, в тариф были включены расходы на проведение информационной эколого-просветительской работы, размещение информационных сообщений в средствах массовой информации и социальных сетях, а также расходов на уплату налога на прибыль в отношении расчётной предпринимательской прибыли.

Они составляют почти 0,07 % тарифа.

«Если бы эти затраты были исключены из тарифа в 2019 году, то плата для населения составила бы 88,49 рубля с человека в месяц вместо нынешних 88,62 рубля», – уточнили в компании.

Там добавили, что на заложенные в тариф деньги специалисты «Экология-Новосибирск» разработали и напечатали детскую раскраску «Экознайка» о необходимости раздельного накопления отходов, буклеты и листовки, разъясняющие основные этапы реформирования отрасли, опубликовали в средствах массовой информации действующие тарифы на услугу по обращению с ТКО.

По словам гендиректора «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, несмотря на исключение расходов на просветительскую деятельность, компания продолжит реализацию информационно-экологических проектов для детей.

Напомним, сегодня в Новосибирске работает делегация Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» во главе с генеральным директором Денисом Буцаевым.