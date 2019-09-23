Лента новостейПредложить новость
Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница
Скандальный «Паук» отменил концерт в Новосибирске после суда за пьяную езду
Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»
Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства
Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске
«Она была новенькая»: что известно о погибшей школьнице из Новосибирска
Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора
Вывоз мусора в Новосибирске подешевеет – регоператор рассказал, почему
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»Рубрика: общество
17.10.2019 13:28
фото прессс-службы правительства Новосибирской области
Работы ведутся в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура»; финансирование составило 110 миллионов рублей.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов лично проконтролировал ход работ по ремонту крыши театра «Глобус». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Строительство и ремонт объектов культуры в рамках реализации национального проекта является одним из приоритетов деятельности правительства региона. Проведение качественных ремонтных работ без нарушения установленных сроков – одна из ключевых задач, которую необходимо держать на строгом контроле», – отметил замгубернатора.
Как удостоверился Сергей Нелюбов, ремонт идёт в соответствии с графиком. Уже закончен первоначальный этап: обустройство строительной площадки и пандуса на кровле. Далее – подготовка строительных материалов и демонтаж старого покрытия кровли. Чтобы ускорить темпы ремонта, было предложено увеличить рабочий день работников и обеспечить дополнительное освещение. Таким образом, закончить приводить крышу театра в порядок планируют в декабре.
Финансирование ремонтных работ в рамках нацпроекта «Культура» составило 110 миллионов рублей.
Напомним, 16 октября стало известно, что улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла десятиклассница
Скандальный «Паук» отменил концерт в Новосибирске после суда за пьяную езду
Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»
Медведев открыл в Новосибирске центр организации воздушного пространства
Долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 50 миллионов рублей
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели школьницы в Новосибирске
«Она была новенькая»: что известно о погибшей школьнице из Новосибирска
Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора
Вывоз мусора в Новосибирске подешевеет – регоператор рассказал, почему
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное