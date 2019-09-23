Заместитель губернатора проконтролировал ремонтные работы на «Глобусе»

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура»; финансирование составило 110 миллионов рублей.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов лично проконтролировал ход работ по ремонту крыши театра «Глобус». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Строительство и ремонт объектов культуры в рамках реализации национального проекта является одним из приоритетов деятельности правительства региона. Проведение качественных ремонтных работ без нарушения установленных сроков – одна из ключевых задач, которую необходимо держать на строгом контроле», – отметил замгубернатора.

Как удостоверился Сергей Нелюбов, ремонт идёт в соответствии с графиком. Уже закончен первоначальный этап: обустройство строительной площадки и пандуса на кровле. Далее – подготовка строительных материалов и демонтаж старого покрытия кровли. Чтобы ускорить темпы ремонта, было предложено увеличить рабочий день работников и обеспечить дополнительное освещение. Таким образом, закончить приводить крышу театра в порядок планируют в декабре.

Финансирование ремонтных работ в рамках нацпроекта «Культура» составило 110 миллионов рублей.

Напомним, 16 октября стало известно, что улицы Геодезическую и Большую в Оби отремонтировали по нацпроекту.