«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредила о своей смерти на странице «ВКонтакте»

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Ученица школы в Советском районе свела счёты с жизнью сегодня утром; версии о мотивах поступка разнятся.

Ученица школы № 112 в Новосибирске ушла из жизни сегодня, 17 октября, около 9 утра. Следком Новосибирской области уже возбудил уголовное дело по факту гибели десятиклассницы. Комментарии и предположения о том, что могло толкнуть девушку на такой поступок, разнятся.

Люди в возрасте утверждают, что в смерти девушки виновата система образования. Якобы именно неудачно сданное ЕГЭ могло стать поводом для того, чтобы решиться на страшный шаг.











С другой стороны, ученики школы, одноклассники и друзья погибшей рассказали, что причина, вероятнее всего, кроется не в ЕГЭ.

«Она была новенькая, только вот в этом году к нам пришла. Я с ней лично не была знакома, она старше меня. Но слышала, что её считали какой-то странной. Может, обижали, а может, из-за любви неразделённой», – рассказывала ученица 112 школы Сиб.фм

Другой её знакомый сообщает, что раньше конфликтов у девушки ни с кем из других учеников не было.

«Ни разу не видел, чтобы она с кем-то ссорилась. Даже не знаю, что могло толкнуть её на подобное. Она ничего мне про это не рассказывала», – сообщил ученик.

Известно, что трагически погибшую девушку звали Полина. Одноклассники ученицы дали Сиб.фм ссылку на аккаунт девушки в социальной сети «ВКонтакте». Исходя из данных, которые опубликованы на странице школьницы, можно допустить, что произошедшее – не случайность. В статусе закреплена фраза «произошла смерть», а в последнем посте, который девушка опубликовала за час до смерти, сказано: «Это конец».

В остальном страница школьницы выглядит типичной для большинства современных подростков. Об этом Сиб.фм рассказала психолог Анна Оверченко.

«Сложно узнать, что ваш ребёнок может в ближайшее время свести счёты с жизнью. Обычно подростки, у которых появились какие-то проблемы, начинают вести себя более скрытно. Например, могут переименовать страницу в социальных сетях, а также проводить в них всё время. Обычно именно в переписке в соцсетях может начаться какая-то подозрительная активность — обсуждение смерти, её "эстетики". В таком случае могу посоветовать незаметно отслеживать переписки своих детей. Это может помочь вовремя заметить угрозу и принять меры. Главное, без сильного прессинга», – объяснила Сиб.фм психолог.

Это не первый случай, когда подростки решаются на смертельный шаг в стенах школы. В апреле этого года 15-летний ученик одной из школ Искитима Новосибирской области наложил на себя руки. Причина – провал по ГИА. Тогда новосибирцы активно обсуждали в соцсетях возможные версии случившегося.

«"Не допущу тебя к экзаменам, зачем ты выбрал мой предмет, не допущу!". Надо быть мягче с детьми: да, не учился и всё такое, но зачем давить?», – комментировали слова преподавателя тогда подписчики сообществе «Подслушано в Искитиме», которое первым рассказало о трагедии.

Ещё за год до этого другой ученик – студент одного из колледжей Новосибирской области – покончил с собой, перед этим выстрелив в своего однокурсника. 17-летний студент барабинского колледжа, по словам учеников, регулярно посещал различные паблики в социальных сетях, посвящённые оружию. Парня характеризовали как замкнутого, скромного и необщительного. Ссор с преподавателями у него не было.

Напомним, сегодня Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели ученицы 112-й школы, следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, а также причины, которые толкнули девушку на подобный шаг.