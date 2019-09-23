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Застывшего в янтаре жука назвали в честь жителя Новосибирска

Рубрика: общество

17.10.2019 11:11

страница Владимира Анискина в соцсети «ВКонтакте»

В честь «Сибирского Левши» Владимира Анискина новосибирский учёный назвал жука; новый вид в научном мире будет известен как Cenocephalus aniskini Legalov.

О присвоении имени найденному насекомому известный автор миниатюр рассказал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». 

«Неординарное для меня событие произошло на днях – в честь меня был назван новый вид жука!»

Открытие принадлежит учёному, доктору биологических наук Андрею Александровичу Легалову (Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск). 

Гения миниатюры и палеэнтомолога в свое время связал небольшой кусочек янтаря, в котором навсегда застыло насекомое – инклюз. У ученого Легалова возникли вопросы к происхождению янтаря. В застывшей смоле, предположительно, с балтийских берегов, не было характерных вкраплений – волосков дуба. В решении этой загадки новосибирскому ученому помог Анискин.

Мастер миниатюры, доктор физико-математических наук вместе с коллегами, используя сложный метод лазерно-индуцированной флюоресценции, определил географическое происхождение смолы. Подтвердилось, что инклюз балтийский. До этого рассматривались и другие варианты месторождения – Бирма и Доминикана.

Жук в застывшей смоле оказался уникальным, вид его до того момента научному сообществу не был известен. В благодарность за помощь Андрей Легалов присвоил ему имя помощника.

В ближайшее время в научном журнале будет опубликована статья об открытии, после чего «жук Анискина-Легалова» получит официальное признание.

А пока этого не случилось Владимир по-доброму в комментариях называет насекомое «мой жук».

Напомним, 16 октября Сиб.фм сообщал о шахматной фигуре, вырезанной из грифеля карандаша Владимиром Анискиным.

Алёна Коврова

Теги: открытие Новосибирская область Владимир Анискин жук

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сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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