Застывшего в янтаре жука назвали в честь жителя Новосибирска

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Застывшего в янтаре жука назвали в честь жителя НовосибирскаРубрика: общество
17.10.2019 11:11
страница Владимира Анискина в соцсети «ВКонтакте»
В честь «Сибирского Левши» Владимира Анискина новосибирский учёный назвал жука; новый вид в научном мире будет известен как Cenocephalus aniskini Legalov.
О присвоении имени найденному насекомому известный автор миниатюр рассказал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Неординарное для меня событие произошло на днях – в честь меня был назван новый вид жука!»
Открытие принадлежит учёному, доктору биологических наук Андрею Александровичу Легалову (Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск).
Гения миниатюры и палеэнтомолога в свое время связал небольшой кусочек янтаря, в котором навсегда застыло насекомое – инклюз. У ученого Легалова возникли вопросы к происхождению янтаря. В застывшей смоле, предположительно, с балтийских берегов, не было характерных вкраплений – волосков дуба. В решении этой загадки новосибирскому ученому помог Анискин.
Мастер миниатюры, доктор физико-математических наук вместе с коллегами, используя сложный метод лазерно-индуцированной флюоресценции, определил географическое происхождение смолы. Подтвердилось, что инклюз балтийский. До этого рассматривались и другие варианты месторождения – Бирма и Доминикана.
Жук в застывшей смоле оказался уникальным, вид его до того момента научному сообществу не был известен. В благодарность за помощь Андрей Легалов присвоил ему имя помощника.
В ближайшее время в научном журнале будет опубликована статья об открытии, после чего «жук Анискина-Легалова» получит официальное признание.
А пока этого не случилось Владимир по-доброму в комментариях называет насекомое «мой жук».
Напомним, 16 октября Сиб.фм сообщал о шахматной фигуре, вырезанной из грифеля карандаша Владимиром Анискиным.
Алёна Коврова
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