Железнодорожный состав сошёл с рельс в Сибири

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Железнодорожный состав сошёл с рельс в СибириРубрика: проиcшествия
17.10.2019 17:56
Фото СУ СКР
В общей сложности с пути сошли шесть вагонов поезда; следком начал проверку.
На железной дороге в районе станции Тайга Кемеровской области с путей сошли шесть вагонов состава. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. Всего в составе было 53 вагона.
«Предварительно установлено, что 17 октября 2019 года около 11 часов 00 минут во время следования железнодорожного состава с 53 железнодорожными вагонами на западном переезде ст. Тайга Западно-Сибирской железной дороги сошли с рельс 6 порожних вагонов. В результате схода 6 вагонов и часть верхнего строения пути были повреждены», – сообщают следователи.
В результате происшествия никто не пострадал. Следственный комитет на транспорте начал проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Напомним, 11 октября поезд сбил насмерть жителя Новосибирска.
Эмиль Фукс
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