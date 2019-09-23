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Железнодорожный состав сошёл с рельс в Сибири

Рубрика: проиcшествия

17.10.2019 17:56

Фото СУ СКР

В общей сложности с пути сошли шесть вагонов поезда; следком начал проверку.

На железной дороге в районе станции Тайга Кемеровской области с путей сошли шесть вагонов состава. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. Всего в составе было 53 вагона.

«Предварительно установлено, что 17 октября 2019 года около 11 часов 00 минут во время следования железнодорожного состава с 53 железнодорожными вагонами на западном переезде ст. Тайга Западно-Сибирской железной дороги сошли с рельс 6 порожних вагонов. В результате схода 6 вагонов и часть верхнего строения пути были повреждены», – сообщают следователи.

В результате происшествия никто не пострадал. Следственный комитет на транспорте начал проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. 

Напомним, 11 октября поезд сбил насмерть жителя Новосибирска.

Эмиль Фукс

Теги: Кузбасс поезд

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сегодня 12:29 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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