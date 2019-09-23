Бороться с гололёдом в Новосибирске будут по-новому

Фото из архива Сиб.фм

Новым жидким реагентом обработают улицы Новосибирска этой зимой; готовность техники к непогоде составила почти 80 %.

Шесть дорожных организаций, отвечающих за уборку улиц, работает сегодня в Новосибирске. В их парке почти 500 единиц спецтехники – как универсальной, так и новой. Кроме того, для нужд сибирской столицы в этом году приобретено 10 новых машин – это УАЗы с навесным оборудованием для уборки тротуаров от снега. Об этом на еженедельной встрече с журналистами заявил 18 октября мэр города Анатолий Локоть.

Готовность техники к непогоде, по мнению специалистов, составляет 80 %.

С гололёдными явлениями будут бороться с помощью отсева. Также продолжится использование твёрдого реагента «Бионорд», который хорошо показал себя в прошлом году при низких температурах.

Проверенные технологии планируют дополнить нововведением. В Новосибирске в качестве эксперимента для обработки дорожного покрытия в этом году впервые будет использован жидкий реагент. Уже закуплено две тысячи тонн.

От привычных песка и соли в этом году власти отказались.

Напомним, 18 октября Сиб.фм сообщал о реакции мэра на заявления об убыточности метро.