Бороться с гололёдом в Новосибирске будут по-новому

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Бороться с гололёдом в Новосибирске будут по-новомуРубрика: общество
18.10.2019 11:47
Фото из архива Сиб.фм
Новым жидким реагентом обработают улицы Новосибирска этой зимой; готовность техники к непогоде составила почти 80 %.
Шесть дорожных организаций, отвечающих за уборку улиц, работает сегодня в Новосибирске. В их парке почти 500 единиц спецтехники – как универсальной, так и новой. Кроме того, для нужд сибирской столицы в этом году приобретено 10 новых машин – это УАЗы с навесным оборудованием для уборки тротуаров от снега. Об этом на еженедельной встрече с журналистами заявил 18 октября мэр города Анатолий Локоть.
Готовность техники к непогоде, по мнению специалистов, составляет 80 %.
С гололёдными явлениями будут бороться с помощью отсева. Также продолжится использование твёрдого реагента «Бионорд», который хорошо показал себя в прошлом году при низких температурах.
Проверенные технологии планируют дополнить нововведением. В Новосибирске в качестве эксперимента для обработки дорожного покрытия в этом году впервые будет использован жидкий реагент. Уже закуплено две тысячи тонн.
От привычных песка и соли в этом году власти отказались.
Напомним, 18 октября Сиб.фм сообщал о реакции мэра на заявления об убыточности метро.
Алёна Коврова
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Лента новостей
«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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