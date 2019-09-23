«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы

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Заместитель мэра Новосибирска выезжал в школу, где накануне было обнаружено тело ученицы; по словам градоначальника, любое ЧП с ребёнком – это ЧП городского масштаба.

Чрезвычайным происшествием городского масштаба назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть трагедию в школе № 112, где 17 октября в туалете была найдена мёртвой десятиклассница.

«Любое ЧП с участием ребёнка – это ЧП городского масштаба», – заявил глава Новосибирска на еженедельной встрече с журналистами 18 октября.

По словам Анатолия Локтя, сразу после поступления информации о случившемся на место выехал его заместитель, «чтобы проверить все человеческие моменты».

«Не могу подробно говорить об этом, поскольку ведётся расследование, идут проверки, пусть работают органы», – сказал Локоть.

Напомним, утром 17 октября ученица новосибирской школы свела счёты с жизнью. Друзья девушки рассказали Сиб.фм о возможных причинах трагедии.