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«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
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«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницыРубрика: общество
18.10.2019 11:21
фото с сайта pixabay.com
Заместитель мэра Новосибирска выезжал в школу, где накануне было обнаружено тело ученицы; по словам градоначальника, любое ЧП с ребёнком – это ЧП городского масштаба.
Чрезвычайным происшествием городского масштаба назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть трагедию в школе № 112, где 17 октября в туалете была найдена мёртвой десятиклассница.
«Любое ЧП с участием ребёнка – это ЧП городского масштаба», – заявил глава Новосибирска на еженедельной встрече с журналистами 18 октября.
По словам Анатолия Локтя, сразу после поступления информации о случившемся на место выехал его заместитель, «чтобы проверить все человеческие моменты».
«Не могу подробно говорить об этом, поскольку ведётся расследование, идут проверки, пусть работают органы», – сказал Локоть.
Напомним, утром 17 октября ученица новосибирской школы свела счёты с жизнью. Друзья девушки рассказали Сиб.фм о возможных причинах трагедии.
Мария Машанова
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«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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