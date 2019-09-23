Художники Сибири выиграли президентский грант

фото Евгении Сучковой

Рисунки детей из разных городов России легли в основу большого творческого конкурса «Я родом из Сибири»; на развитие художественной площадки организаторы получили президентский грант.

Оффлайн-площадка для юных художников появилась в Новосибирске в 2014 году. Собирать под одной крышей талантливых рисующих детей решили представители Ассоциации творческих мастерских «Горница». Инициативу поддержало Новосибирское региональное отделение ВТОО «Союз художников России».

Вот уже несколько лет в столицу Сибири показать свои рисунки, получить оценку и рекомендации съезжаются дети из самых разных уголков России. Конкурс «Я родом из Сибири» – площадка для реализации творческого потенциала и выявления талантов. Участники имеют возможность выставить свои работы на месяц для оценки зрителями в залах арт-центра «Красный».

Также в рамках открытого конкурса дети создают произведения в режиме реального времени на ранее неизвестную тему.





Этот год стал уникальным и успешным для организаторов творческой площадки. Инициативу оценили на высшем уровне. В октябре ежегодный межрегиональный конкурс изобразительного искусства для детей и подростков «Я родом из Сибири – 2020» был отмечен экспертами как заслуживающий поддержки. Из почти десяти тысяч инициатив, представленных на соискание гранта, выбрали именно его. Сообщением об этом поделилась Евгения Сучкова, одна из организаторов проекта. Грант президента Российской Федерации, полученный Ассоциацией творческих мастерских «Горница» на развитие гражданского общества, будет использован для проведения конкурса летом 2020 года. Конкурс «Я родом из Сибири – 2020» состоится в июне и пройдёт в формате трёхдневного фестиваля. Для участников запланированы пленэры и мастер-классы под руководством профессиональных художников.

Напомним, 14 октября Сиб.фм писал о конкурсе, в котором призвал участвовать губернатор области.