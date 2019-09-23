Испытания военной техники прошли под Новосибирском

Фото предоставлено пресс-службой ЦВО

Военные Новосибирска получили новую технику; уже прошли первые испытания.

На вооружение 41-й общевойсковой армии ЦВО под Новосибирском поступили новые образцы техники связи.

Телекоммуникационный комплекс П-260Т «Редут», цифровая радиорелейная станция Р-416 ГМ и антенный модуль Р-431АМ будут применять для организации защищённой и устойчивой связи командования с вышестоящим штабом и подчинёнными.

Поступившую военную технику уже осваивают экипажи подразделения. На полигонах прошёл марш, были отработаны нормативы и специальные задачи. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Отмечается, что технику будут использовать в ходе занятий по боевой подготовке и во время проведения учений.

Напомним, 10 сентября Сиб.фм сообщал о взрыве военными крылатых ракет.