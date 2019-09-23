Испытания военной техники прошли под Новосибирском

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Испытания военной техники прошли под НовосибирскомРубрика: общество
18.10.2019 15:17
Фото предоставлено пресс-службой ЦВО
Военные Новосибирска получили новую технику; уже прошли первые испытания.
На вооружение 41-й общевойсковой армии ЦВО под Новосибирском поступили новые образцы техники связи.
Телекоммуникационный комплекс П-260Т «Редут», цифровая радиорелейная станция Р-416 ГМ и антенный модуль Р-431АМ будут применять для организации защищённой и устойчивой связи командования с вышестоящим штабом и подчинёнными.
Поступившую военную технику уже осваивают экипажи подразделения. На полигонах прошёл марш, были отработаны нормативы и специальные задачи. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
Отмечается, что технику будут использовать в ходе занятий по боевой подготовке и во время проведения учений.
Напомним, 10 сентября Сиб.фм сообщал о взрыве военными крылатых ракет.
Алёна Коврова
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