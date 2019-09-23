Критическим регионом назвали Новосибирскую область из-за состояния мусорной инфраструктуры

фото с сайта pixabay.com

Из 12 запланированных объектов инфраструктуры по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в регионе появился только один; «начинать строить нужно было уже вчера», считает глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Строительство двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области обсудили 17 октября на совещании с участием главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева и министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Экология-Новосибирск».

«То состояние инфраструктуры, которое я увидел сегодня, позволяет назвать Новосибирскую область в числе критических регионов. В рамках концессии будут созданы объекты, которые внесут значительный вклад в решение этой проблемы. В области запланировано 12 подобных объектов, а построен только один», – сказал Денис Буцаев.

Он уточнил, что РЭО будет рекомендовать областным властям разработать инвестиционную программу по строительству объектов обработки и утилизации отходов.

«Каждый год имеет свой промежуточный показатель. С учётом того, что целевых показателей федерального проекта нужно достигнуть до 2024 года, начинать строить нужно было уже вчера», – добавил Буцаев.

В пресс-службе регоператора отметили, что во время визита в Новосибирск Денис Буцаев побывал на крупнейшем в Новосибирской области полигоне захоронения ТКО «Левобережный» площадью свыше 18 гектаров. Сегодня этот полигон почти исчерпал возможности по приёму отходов и не отвечает современным стандартам обращения с ТКО. Под строительство нового мусоросортировочного комплекса с мощностью до 400 тысяч тонн в год, а также полигона для захоронения выделена площадка в районе села Верх-Тула.

Напомним, 17 октября Сиб.фм писал о том, что в центральных районах Новосибирска не хватает места для установки дополнительных контейнеров для раздельного сбора мусора.