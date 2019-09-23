6 баллов
0
64.01 70.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске неделю горит свалка

сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

Испытания военной техники прошли под Новосибирском

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

«Мы добивались этого 10 лет»: зоозащитники Новосибирска радуются увольнению директора «живодёрни»

сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

Критическим регионом назвали Новосибирскую область из-за состояния мусорной инфраструктуры

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

«Цирк уехал, клоуны остались»: новосибирец танцует в майке под снегопадом

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

«Мусорный» регоператор Новосибирска готов обсудить долги перед перевозчиками в суде

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Подросток пропал в Новосибирске три дня назад

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Сроки запуска нового автовокзала назвали в Новосибирске

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 40 домов остались без тепла

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

Вырубили лес, сожгли баню: в Омске задержали нелегальных лесорубов

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

Бороться с гололёдом в Новосибирске будут по-новому

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

Видео: частные дома загорелись в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке произошло пополнение

сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Серийного грабителя задержали в Новосибирске

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Высокий парень бесследно исчез в центре Новосибирска

сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Жителя Томской области арестовали за съёмку порно с подростком

сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка брала маленького сына в магазин воровать продукты для находящегося в тюрьме отца

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Критическим регионом назвали Новосибирскую область из-за состояния мусорной инфраструктуры

Рубрика: общество

18.10.2019 14:47

фото с сайта pixabay.com

Из 12 запланированных объектов инфраструктуры по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в регионе появился только один; «начинать строить нужно было уже вчера», считает глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. 

Строительство двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области обсудили 17 октября на совещании с участием главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева и министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Экология-Новосибирск». 

«То состояние инфраструктуры, которое я увидел сегодня, позволяет назвать Новосибирскую область в числе критических регионов. В рамках концессии будут созданы объекты, которые внесут значительный вклад в решение этой проблемы. В области запланировано 12 подобных объектов, а построен только один», – сказал Денис Буцаев. 

Он уточнил, что РЭО будет рекомендовать областным властям разработать инвестиционную программу по строительству объектов обработки и утилизации отходов.

«Каждый год имеет свой промежуточный показатель. С учётом того, что целевых показателей федерального проекта нужно достигнуть до 2024 года, начинать строить нужно было уже вчера», – добавил Буцаев. 

В пресс-службе регоператора отметили, что во время визита в Новосибирск Денис Буцаев побывал на крупнейшем в Новосибирской области полигоне захоронения ТКО «Левобережный» площадью свыше 18 гектаров. Сегодня этот полигон почти исчерпал возможности по приёму отходов и не отвечает современным стандартам обращения с ТКО. Под строительство нового мусоросортировочного комплекса с мощностью до 400 тысяч тонн в год, а также полигона для захоронения выделена площадка в районе села Верх-Тула. 

Напомним, 17 октября Сиб.фм писал о том, что в центральных районах Новосибирска не хватает места для установки дополнительных контейнеров для раздельного сбора мусора. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область вывоз мусора

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске неделю горит свалка

сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

Испытания военной техники прошли под Новосибирском

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

«Мы добивались этого 10 лет»: зоозащитники Новосибирска радуются увольнению директора «живодёрни»

сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

Критическим регионом назвали Новосибирскую область из-за состояния мусорной инфраструктуры

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

«Цирк уехал, клоуны остались»: новосибирец танцует в майке под снегопадом

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

«Мусорный» регоператор Новосибирска готов обсудить долги перед перевозчиками в суде

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Подросток пропал в Новосибирске три дня назад

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Сроки запуска нового автовокзала назвали в Новосибирске

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 40 домов остались без тепла

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

Вырубили лес, сожгли баню: в Омске задержали нелегальных лесорубов

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

Бороться с гололёдом в Новосибирске будут по-новому

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

Видео: частные дома загорелись в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке произошло пополнение

сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Серийного грабителя задержали в Новосибирске

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Высокий парень бесследно исчез в центре Новосибирска

сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Жителя Томской области арестовали за съёмку порно с подростком

сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка брала маленького сына в магазин воровать продукты для находящегося в тюрьме отца

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске неделю горит свалка сегодня 16:00 Испытания военной техники прошли под Новосибирском сегодня 15:17

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

«Чувствовала давление в семье»: друзья погибшей в Новосибирске де...

Image

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла деся...

Image

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле