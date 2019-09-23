Крупную партию краснокнижной рыбы изъяли новосибирские пограничники

Фото предоставлено пресс-службой пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Более 200 килограммов рыбы и икры ценных пород изъяли пограничники областного УФСБ; перевозчикам грозит срок и штраф до миллиона рублей.

Свыше десяти килограммов икры и порядка 200 килограммов туш рыб осетровых пород, которые занесены к Красную книгу России, незаконно пытались провести два гражданина РФ. Они были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

«Согласно экспертному заключению, установлено, что икра относится к видам рыб амурского осетра и калуги, а туши рыб – к виду сибирского осетра. Общий размер ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, составил более 6 миллионов рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.





За незаконное хранение и перевозку биологических ресурсов подозреваемым грозит до 3 лет колонии и штраф до миллиона рублей.

Напомним, 2 октября Сиб.фм писал о том, что сибирские таможенники раскрыли объёмы идущего через границу контрафакта.