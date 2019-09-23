Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро

Фото с сайта Новосибирского метрополитена

Метрополитен Новосибирска — единственный в России не получает субсидии и дотации из федерального бюджета; мэр города Анатолий Локоть назвал метро "палочкой выручалочкой" сибирской столицы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал заявление федерального минтранса относительно убыточности регионального метро. По словам градоначальника, новосибирский метрополитен — единственный в России не получает финансовой поддержки из федеральной казны и является полностью самодостаточной структурой. Об этом градоначальник заявил на еженедельной встрече с журналистами 18 октября.

"В 2016 году услугами метро воспользовались 79 миллионов человек, в 2017-м — 80 миллионов новосибирцев, в 2018 — уже 83 миллиона пассажиров. При этом метрополитен Новосибирска полностью самодостаточен, он не получает поддержки из федеральной казны. Каждый год самостоятельно проводит ремонты поездов и рельсового хозяйстава", — уточнил Локоть.

Глава города также подчеркнул, что метро для сибирской столицы является "палочкой выручалочкой".

"Я сам очень неравнодушен к метрополитену", — подчеркнул Локоть, заметив, что заявления о том, что все региональные метро убыточны — слишком сильное обобщение.

Накануне первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов заявил, что российским городам стоит задуматься о переходе на наземный транспорт вместо метро. «И никакой город, кроме одного (имеется ввиду Москва, — ред.), это дело не тянет. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день метро убыточно», – привело «РИА Новости» слова чиновника

Напомним, 15 октября Сиб.фм писал о том, что мэрия объявила аукцион на строительство станции метро в Новосибирске.