5 баллов
0
64.01 70.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Сроки запуска нового автовокзала назвали в Новосибирске

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 40 домов остались без тепла

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

Вырубили лес, сожгли баню: в Омске задержали нелегальных лесорубов

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

Бороться с гололёдом в Новосибирске будут по-новому

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

Видео: частные дома загорелись в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке произошло пополнение

сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Серийного грабителя задержали в Новосибирске

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Высокий парень бесследно исчез в центре Новосибирска

сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Жителя Томской области арестовали за съёмку порно с подростком

сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка брала маленького сына в магазин воровать продукты для находящегося в тюрьме отца

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Учёные выяснили, что попкорн может вызвать рак

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Берёзовая кора может защитить печень новосибирцев от повреждений

сегодня 08:15 Наука 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Сочи»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как заставить себя заниматься спортом

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 18 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

«Динамика превосходная»: Андрей Травников отметил рост числа НКО в Новосибирской области

вчера 20:41 Политика 0 Коммент.

«Это ещё снег не выпал»: Новосибирск встал в 9-балльные пробки

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро

Рубрика: общество

18.10.2019 10:49

Фото с сайта Новосибирского метрополитена

Метрополитен Новосибирска — единственный в России не получает субсидии и дотации из федерального бюджета; мэр города Анатолий Локоть назвал метро "палочкой выручалочкой" сибирской столицы. 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал заявление федерального минтранса относительно убыточности регионального метро. По словам градоначальника, новосибирский метрополитен — единственный в России не получает финансовой поддержки из федеральной казны и является полностью самодостаточной структурой. Об этом градоначальник заявил на еженедельной встрече с журналистами 18 октября. 

"В 2016 году услугами метро воспользовались 79 миллионов  человек, в 2017-м — 80 миллионов новосибирцев, в 2018 — уже 83 миллиона пассажиров. При этом метрополитен Новосибирска полностью самодостаточен, он не получает поддержки из федеральной казны. Каждый год самостоятельно проводит ремонты поездов и рельсового хозяйстава", — уточнил Локоть. 

Глава города также подчеркнул, что метро для сибирской столицы является "палочкой выручалочкой". 

"Я сам очень неравнодушен к метрополитену", — подчеркнул Локоть, заметив, что заявления о том, что все региональные метро убыточны — слишком сильное обобщение. 

Накануне первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов заявил, что российским городам стоит задуматься о переходе на наземный транспорт вместо метро. «И никакой город, кроме одного (имеется ввиду Москва, — ред.), это дело не тянет. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день метро убыточно», – привело «РИА Новости» слова чиновника 

Напомним, 15 октября Сиб.фм писал о том, что мэрия объявила аукцион на строительство станции метро в Новосибирске. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область Новосибирский метрополитен Локоть Анатолий

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Сроки запуска нового автовокзала назвали в Новосибирске

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 40 домов остались без тепла

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

Вырубили лес, сожгли баню: в Омске задержали нелегальных лесорубов

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

Бороться с гололёдом в Новосибирске будут по-новому

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

Видео: частные дома загорелись в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке произошло пополнение

сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Серийного грабителя задержали в Новосибирске

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

Высокий парень бесследно исчез в центре Новосибирска

сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Жителя Томской области арестовали за съёмку порно с подростком

сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка брала маленького сына в магазин воровать продукты для находящегося в тюрьме отца

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Учёные выяснили, что попкорн может вызвать рак

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Берёзовая кора может защитить печень новосибирцев от повреждений

сегодня 08:15 Наука 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Сочи»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как заставить себя заниматься спортом

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 18 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

«Динамика превосходная»: Андрей Травников отметил рост числа НКО в Новосибирской области

вчера 20:41 Политика 0 Коммент.

«Это ещё снег не выпал»: Новосибирск встал в 9-балльные пробки

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.09.2019

К зиме готовы

Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...

Читать далее
Image
29.08.2019

Мэр и остальные

Дебаты показали, что в городе есть настоящий лидер...

Читать далее
Image
24.08.2019

Депутатское лобби строителей

На политической арене Новосибирска м...

Читать далее
Image
21.06.2019

Лето красное, будь собой

Совет депутатов Новосибирска пообещал «горячие...

Читать далее
Image
10.06.2019

Казус Пинус

Женское ли дело быть кандидатом в мэры Новосибирска...

Читать далее
Image
31.05.2019

Право на делегирование

Выбирать или назначать депутатов райсоветов Ново...

Читать далее

Новости по теме

Сроки запуска нового автовокзала назвали в Новосибирске сегодня 12:25 «Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы сегодня 11:21 Мэр Анатолий Локоть уволил главу новосибирского приюта для животных вчера 16:49

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла деся...

Image

«Чувствовала давление в семье»: друзья погибшей в Новосибирске де...

Image

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле