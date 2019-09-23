«Мусорный» регоператор Новосибирска готов обсудить долги перед перевозчиками в суде

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Региональный оператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» признал наличие противоречий с транспортными компаниями по вывозу мусора из-за задержек оплаты последним; обсуждать эти вопросы регоператор готов в суде.

Вопросы задержек выплат некоторым транспортным компаниям, осуществляющим вывоз ТБО в Новосибирской области, обсудили 17 октября на совещании с участием главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова и представителей организаций-перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как уточнили в «Экологии-Новосибирск», руководители трёх крупнейших компаний подтвердили наличие операционной задолженности в размере, не превышающем 15 %.

«Перевозчики заверили, что такой уровень задолженности не является для них критическим и не может привести к остановке деятельности», – отметили в пресс-службе.

В то же время в компании подтвердили, что взаимодействие оператора с перевозчиками не лишено проблем.

«Это двусторонний процесс, который на сегодняшний день действительно идёт достаточно сложно с некоторыми перевозчиками. Если прозвучавшие ранее сообщения о сумме задолженности эти компании считают обоснованными, регоператор готов встретиться с ними в суде. Однако на сегодняшний день от перевозчиков не поступило ни одного иска. Возможно, мы сами подадим в суд на недобросовестные компании в качестве превентивных мер», – заявил генеральный директор Группы «ВИС» («Экология-Новосибирск» входит в её структуру, – прим. ред.) Кирилл Гапеев.

Напомним, 3 октября Сиб.фм писал о том, что недовольные работой регионального оператора новосибирские общественники записали видеообращение к Владимиру Путину.