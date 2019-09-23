«Мы добивались этого 10 лет»: зоозащитники Новосибирска радуются увольнению директора «живодёрни»

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть освободил от должности главу городского приюта для животных Андрея Каркавина; местные зоозащитники празднуют победу.

В четверг, 17 октября, случилось то, чего зоозащитники Новосибирска ждали много лет: на своей официальной странице в социальной сети Facebook мэр города Анатолий Локоть объявил об увольнении Андрея Каркавина с должности директора МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» с 22 октября.

«К деятельности центра накопилось много вопросов как со стороны общественности, зоозащитников, так и от органов контроля и депутатов. Изменения законодательства, новые условия, к которым важно адаптировать работу учреждения, требуют нового взгляда и иных организационных подходов», – отметил глава города.

Как ранее сообщал Сиб.фм, Контрольно-счётная палата Новосибирска проверила «Центр по проблемам домашних животных» и выявила там нарушений на 60 миллионов рублей. Также выяснилось, что 90 % отловленных животных организация подвергает эвтаназии на бюджетные деньги вместо того, чтобы найти им новых хозяев.

Узнать отношение самого Каркавина к увольнению пока не удалось – руководитель приюта, уточнили в организации, находится в очередном отпуске.

«Он выходит на работу 22 октября», – сообщили редакции Сиб.фм в приюте. Вероятнее всего, предстоящий вторник станет для Андрея Каркавина последним рабочим днём в должности начальника МКУ.

Тем временем новосибирские общественники на комментарии не скупятся. Зоозащитники уверены – увольнение Каркавина стало реакцией городских властей на их многолетние претензии.

«Мы давно знали о тех зверствах, что там творились, и следили за его работой. Выходили на улицы и проводили пикеты с плакатами даже. Проблема в том, что попасть на территорию этого приюта очень сложно, раньше даже телевидение не пускали туда. О страшных вещах нам рассказывали бывшие работники, которые не выдерживали той атмосферы и увольнялись оттуда. Мы инициировали проверки, в этом году масштабное исследование вопроса провела Наталья Пинус. Она подсчитала, что убийство одной собаки там обходится в 12,5 тысячи рублей», – рассказала зоозащитница Татьяна Палкина.

Она утверждает, что наладить диалог с Андреем Каркавиным было почти невозможно.

«Первое время мы хотели установить контакт с Андреем Каркавиным. Но потом поняли бесполезность затеи. Чтобы убедить нас, что в его приюте всё проходит хорошо, он показывал только чистые отмытые вольеры. И то было понятно, что зимой в них щенки замерзают насмерть. На одном из своих последних докладов Андрей Каркавин заявил, что ему нужны люди, которым никого и ничего не жалко. Сейчас в этом «приюте» работают бывшие военные. На мой взгляд, психологически здоровый человек не может работать в таком месте. Когда собаку запирают в маленький жестяной ящик без еды и воды, где она сгибается в три погибели и давится своими фекалиями. Кто такое может вынести?» – высказала Палкина своё мнение о пока ещё действующем директоре организации.

По словам мэра, решение о назначении нового руководителя будет принято до конца года. При этом власти готовы рассмотреть кандидатуры, предложенные зоозащитниками.

Общественники хотят видеть на этом посту Светлану Слесареву. Как отмечает Татьяна Палкина, у девушки хватит сил очистить эти «авгиевы конюшни».

Напомним, в апреле этого года митинг с требованием закрыть живодёрню прошёл в Новосибирске.