Новосибирская область готовится к Году памяти и славы

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Новосибирская область готовится к Году памяти и славыРубрика: общество
18.10.2019 16:47
фото прессс-службы правительства Новосибирской области
Необходимо отремонтировать более 250 памятников и мемориальных объектов; в ходе заседания Андрей Травников обсудил с комитетом «Победа», как идёт подготовка к празднованию 75 лет со дня окончания войны.
Следующий год президент Российской Федерации Владимир Путин объявил Годом памяти и славы в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим Новосибирская область уже вовсю готовится к этой знаменательной дате. Об этом во время заседания комитета «Победа» сообщили Андрею Травникову заместитель губернатора Сергей Нелюбов, министр образования Сергей Федорчук и исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.
По данным пресс-службы областного правительства, на данный момент в регионе живут 14 238 ветеранов (736 – участники Великой Отечественной войны). Только на их санаторно-оздоровительное лечение в 2020 году будет выделен 41 миллион рублей. Также бюджетом предусмотрены 5,16 миллиона рублей на организацию поездок родственников погибших на войне героев к местам их захоронения.
В Новосибирской области запланирована реконструкция памятников. Всего в регионе 1189 таких объектов, включая мемориальные доски, стелы и бюсты. Из них 250 нуждаются в реставрации. Губернатор области отметил, что все они должны быть приведены в надлежащий вид к празднованию 75-летия победы.
«Информация должна оперативно обновляться: какие работы запланированы, что уже сделано», – подчеркнул глава Новосибирской области.
В рамках заседания члены комитета осудили участие региона во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк». Также был утверждён план проведения торжественных мероприятий, концертов и награждений.
Напомним, 17 октября стало известно, что в Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства.
Никита Минин
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