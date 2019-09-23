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Новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощами

Рубрика: общество

19.10.2019 09:00

ФОТО PIXABAY.COM

Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдёт сегодня, 19 октября, в Новосибирске; за картофелем, перцами и мёдом нужно ехать на площадь имени Карла Маркса.

Продукты фермерских и личных подсобных хозяйств по ценам на 20 % ниже рыночных можно будет приобрести сегодня на ярмарке, которая откроется сегодня в 10:00 на площади имени Карла Маркса. Об этом сообщает мэрия Новосибирска. 
"Картофель, морковь, свеклу, болгарский перец, лук, белокочанную и цветную капусту, дикоросы, сухофрукты, грибы, мед и продукцию пчеловодства, хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасную и рыбную продукцию можно будет приобрести с 10:00 до 16:00 часов", — уточили в администрации.
Там также напомнили, что в связи с проведением ярмарки на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина будет закрыто движение автотранспорта. Водителей попросили заранее продумать маршрут.
Напомним, 17 октября Сиб.фм писал о проходившей в Новосибирске православной выставке-ярмарке "Покровская осень".
 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область ярмарка овощи

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