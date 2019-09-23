Новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощами

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Новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощамиРубрика: общество
19.10.2019 09:00
ФОТО PIXABAY.COM
Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдёт сегодня, 19 октября, в Новосибирске; за картофелем, перцами и мёдом нужно ехать на площадь имени Карла Маркса.
Мария Машанова
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Лента новостей
Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе
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Убил и закопал в подвале: в Новосибирске вынесли приговор убийце друга
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