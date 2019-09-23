Новосибирцы делятся красивыми фотографиями выпавшего снега

фото Галины Добрыгиной, kurama_foxy, angela02.06.90

На короткое время город окрасился в белый цвет; не расстающиеся с телефонами сибиряки тут же начали выкладывать снимки в сеть.

В Новосибирске снова выпал снег, оповещающий о скором прибытии зимы. Жители города поспешили запечатлеть это событие и стали выкладывать фотографии в социальные сети.

Напомним, в середине сентября непроглядный туман из фильмов ужасов накрыл Новосибирск.