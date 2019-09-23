Новосибирцы делятся красивыми фотографиями выпавшего снега

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Новосибирцы делятся красивыми фотографиями выпавшего снегаРубрика: общество
18.10.2019 09:21
фото Галины Добрыгиной, kurama_foxy, angela02.06.90
На короткое время город окрасился в белый цвет; не расстающиеся с телефонами сибиряки тут же начали выкладывать снимки в сеть.
В Новосибирске снова выпал снег, оповещающий о скором прибытии зимы. Жители города поспешили запечатлеть это событие и стали выкладывать фотографии в социальные сети.
Напомним, в середине сентября непроглядный туман из фильмов ужасов накрыл Новосибирск.
Никита Минин
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Лента новостей
«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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