Ограбление пенсионерки в подъезде Новосибирска попало на видео

Скриншот видео, размещённого в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Мужчина вырвал сумку из рук пенсионерки в подъезде жилого дома; преступление зафиксировала камера наблюдения.

Сумку с деньгами и документами вырвал из рук пенсионерки неизвестный мужчина в подъезде жилого дома на улице Ватутина, 25 в Новосибирске. Видео происшествия появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как пожилая женщина, опираясь на трость, поднимается по лестнице. В то же время ей навстречу спускается молодой человек. Поравнявшись с пенсионеркой, он вырывает у неё из руки сумку и скрывается.

«В сумке находились деньги, банковские карты и документы», – говорится в публикации группы.

Сообщается также, что злоумышленника сейчас разыскивает полиция.

Напомним, 4 октября Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске разыскивают налётчика на офис микрозаймов, злодеяние которого попало на видео.