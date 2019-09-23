Ограбление пенсионерки в подъезде Новосибирска попало на видео

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Ограбление пенсионерки в подъезде Новосибирска попало на видеоРубрика: общество
18.10.2019 17:32
Скриншот видео, размещённого в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Мужчина вырвал сумку из рук пенсионерки в подъезде жилого дома; преступление зафиксировала камера наблюдения.
Сумку с деньгами и документами вырвал из рук пенсионерки неизвестный мужчина в подъезде жилого дома на улице Ватутина, 25 в Новосибирске. Видео происшествия появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как пожилая женщина, опираясь на трость, поднимается по лестнице. В то же время ей навстречу спускается молодой человек. Поравнявшись с пенсионеркой, он вырывает у неё из руки сумку и скрывается.
«В сумке находились деньги, банковские карты и документы», – говорится в публикации группы.
Сообщается также, что злоумышленника сейчас разыскивает полиция.
Напомним, 4 октября Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске разыскивают налётчика на офис микрозаймов, злодеяние которого попало на видео.
Мария Машанова
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