Около ста семей сидят без тепла в Новосибирске

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Около ста семей сидят без тепла в НовосибирскеРубрика: общество
18.10.2019 18:50
Фото предоставлено организацией "Гражданский патруль"
Жители частного сектора Ленинского района Новосибирска уже больше десяти дней сидят без тепла; причиной стала лопнувшая труба, которая считается бесхозной.
Более 80 семей, проживающих на левом берегу Новосибирска, остались без тепла в домах, несмотря на минусовые температуры. Местные жители, а это в основном пенсионеры, рассказали активистам организации "Гражданский патруль" о том, что спать в верхней одежды им приходится уже не первый день.
Речи идёт от частном секторе — домах №№ 1, 2, 3, 4-го Тихвинского переулка, а также части улицы Немировича-Данченко.
"По словам местных жителей, на протяжении трёх недель люди сидят в холодных домах из-за аварии на трубопроводе. При этом труба оказалась бесхозной — энергокомпании не хотят признавать её своей. В итоге пенсионеры вынуждены включать электрообогреватели, поскольку печи все давно убрали", — объяснили в "Гражданском патруле".
Жильцы рассказали, что температура в помещениях едва достигает +9 градусов, дети мёрзнут и болеют.
"В магазины и поликлинику мы ходим греться", — поделились новосибирцы.
В "Гражданском патруле" Сиб.фм уточнили, что общественники направили обращение в прокуратуру Новосибирска с просьбой провести проверку по этой ситуации.
Сегодня, 18 октября, Сиб.фм писал о том, что из-за аварии на трубопроводе 40 домов и несколько социальных объектов в микрорайоне "Горский" Новосибирска остались без тепла; устранить проблему энергетики обещали к концу дня.
Мария Машанова
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