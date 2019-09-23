Около ста семей сидят без тепла в Новосибирске

Фото предоставлено организацией "Гражданский патруль"

Жители частного сектора Ленинского района Новосибирска уже больше десяти дней сидят без тепла; причиной стала лопнувшая труба, которая считается бесхозной.

Более 80 семей, проживающих на левом берегу Новосибирска, остались без тепла в домах, несмотря на минусовые температуры. Местные жители, а это в основном пенсионеры, рассказали активистам организации "Гражданский патруль" о том, что спать в верхней одежды им приходится уже не первый день.

Речи идёт от частном секторе — домах №№ 1, 2, 3, 4-го Тихвинского переулка, а также части улицы Немировича-Данченко.

"По словам местных жителей, на протяжении трёх недель люди сидят в холодных домах из-за аварии на трубопроводе. При этом труба оказалась бесхозной — энергокомпании не хотят признавать её своей. В итоге пенсионеры вынуждены включать электрообогреватели, поскольку печи все давно убрали", — объяснили в "Гражданском патруле".

Жильцы рассказали, что температура в помещениях едва достигает +9 градусов, дети мёрзнут и болеют.

"В магазины и поликлинику мы ходим греться", — поделились новосибирцы.

В "Гражданском патруле" Сиб.фм уточнили, что общественники направили обращение в прокуратуру Новосибирска с просьбой провести проверку по этой ситуации.

Сегодня, 18 октября, Сиб.фм писал о том, что из-за аварии на трубопроводе 40 домов и несколько социальных объектов в микрорайоне "Горский" Новосибирска остались без тепла; устранить проблему энергетики обещали к концу дня.