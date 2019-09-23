Подросток пропал в Новосибирске три дня назад

Фото из группы поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Ленинском районе Новосибирска пропал 15-летний подросток; парня ищут уже третьи сутки.

Третий день в сибирской столице ищут 15-летнего школьника Левентэ (Лёву) Конца. Парень 16 октября ушёл из дома в Ленинском районе, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Мальчик был одет в светло-коричневые трикотажные брюки, тёмно-зелёную рубашку, синие матерчатые туфли и куртку чёрного цвета. При себе у него был рюкзак.

Подросток нормального телосложения, его рост – 163 сантиметра.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Левентэ, поисковики просят сообщить по телефону 8 953 868-79-20 (Ольга) либо по номеру «горячей линии» – 8 800 700-54-52 или 112.

Напомним, 9 октября Сиб.фм писал о том, что Ленинский район Новосибирска считается самым проблемным по количеству пропадающих детей.