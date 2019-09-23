Пьяный новосибирец заблудился в ресторане – вместо туалета он пришёл на кухню

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Пьяный новосибирец заблудился в ресторане – вместо туалета он пришёл на кухнюРубрика: общество, проиcшествия
18.10.2019 17:25
фото с сайта pixabay.com
Нетрезвый посетитель новосибирского ресторана перепутал туалет с кухней; испуганные работники вызвали охрану.
Клиент ресторана, расположенного на улице Покрышкина в Новосибирске, вынудил сотрудников кухни назвать тревожную кнопку. Вечером 17 октября мужчина неожиданно оказался в служебном помещении, чем напугал сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».
Как рассказали бойцам группы быстрого реагирования, мужчина не представлял реальной угрозы, кухонные работники позвали охрану из-за того, что растерялись.
Выяснилось, что посетитель оказался на кухне случайно – он искал туалет.
«Сотрудники помогли гражданину сориентироваться и проводили на выход», – уточнили в агентстве.
Напомним, 26 сентября Сиб.фм писал о том, почему в Новосибирске часто горят рестораны.
Мария Машанова
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