Пьяный новосибирец заблудился в ресторане – вместо туалета он пришёл на кухню

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Нетрезвый посетитель новосибирского ресторана перепутал туалет с кухней; испуганные работники вызвали охрану.

Клиент ресторана, расположенного на улице Покрышкина в Новосибирске, вынудил сотрудников кухни назвать тревожную кнопку. Вечером 17 октября мужчина неожиданно оказался в служебном помещении, чем напугал сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Как рассказали бойцам группы быстрого реагирования, мужчина не представлял реальной угрозы, кухонные работники позвали охрану из-за того, что растерялись.

Выяснилось, что посетитель оказался на кухне случайно – он искал туалет.

«Сотрудники помогли гражданину сориентироваться и проводили на выход», – уточнили в агентстве.

Напомним, 26 сентября Сиб.фм писал о том, почему в Новосибирске часто горят рестораны.