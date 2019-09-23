Пьяный хозяин избил собаку молотком - её будут спасать в ветклинике Новосибирска

группа в соцсети ВКонтакте "Приют "Шанс на жизнь"

В Новокузнецкой семье собака получила несколько ударов молотком по голове; от смерти животное спасают ветеринары.

Инцидент произошёл несколько дней назад во время ссоры семейной пары. Мужчина, разругавшись с женой, выместил зло на домашней собаке, ударив её пять раз молотком по голове. Об этом сообщили в группе "Приют "Шанс на жизнь" в соцсети ВКонтакте.

Граф (так зовут пострадавшего пса) попал в приют после того, как хозяйка решила его усыпить, не найдя денег на лечение изувеченного питомца.





Собаку осмотрели специалисты. Несмотря на проломы, черепа мозг Графа не пострадал. Сейчас пёс кушает, играет и гуляет.

Рентген-снимки и анализы показали, что улучшение состояния временное. Графу требуется операция. Для подтверждения диагноза врачи Новокузнецкой клиники «Ветсовет» готовятся отправить результаты исследований в Новосибирск, коллегам из клиники «Бэст».

А дальше будет решаться судьба пострадавшего.

Пока Граф живет «в долг» в клинике «Ветсовет», неравнодушные жители Новокузнецка собирают ему деньги на оплату проживания и корм. В дальнейшем потребуется оплатить и операцию.

Активисты приюта «Шанс на жизнь» не откажутся от любой помощи Графу. Все необходимые реквизиты и координаты можно найти по ссылке.

Напомним, 16 октября Сиб.фм сообщал о суде на живодером в Новосибирске.