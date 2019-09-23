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Пьяный хозяин избил собаку молотком - её будут спасать в ветклинике Новосибирска

Рубрика: общество, проиcшествия

18.10.2019 21:01

группа в соцсети ВКонтакте "Приют "Шанс на жизнь"

В Новокузнецкой семье собака получила несколько ударов молотком по голове; от смерти животное спасают ветеринары.

Инцидент произошёл несколько дней назад во время ссоры семейной пары. Мужчина, разругавшись с женой, выместил зло на домашней собаке, ударив её пять раз молотком по голове. Об этом сообщили в группе "Приют "Шанс на жизнь" в соцсети ВКонтакте.

Граф (так зовут пострадавшего пса) попал в приют после того, как хозяйка решила его усыпить, не найдя денег на лечение изувеченного питомца.

Собаку осмотрели специалисты. Несмотря на проломы, черепа мозг Графа не пострадал. Сейчас пёс кушает, играет и гуляет.  

Рентген-снимки и анализы показали, что улучшение состояния временное. Графу требуется операция. Для подтверждения диагноза врачи Новокузнецкой клиники «Ветсовет» готовятся отправить результаты исследований в Новосибирск, коллегам из клиники «Бэст».

А дальше будет решаться судьба пострадавшего.

Пока Граф живет «в долг» в клинике «Ветсовет», неравнодушные жители Новокузнецка собирают ему деньги на оплату проживания и корм. В дальнейшем потребуется оплатить и операцию.

Активисты приюта «Шанс на жизнь» не откажутся от любой помощи Графу. Все необходимые реквизиты и координаты можно найти по ссылке.

Напомним, 16 октября Сиб.фм сообщал о суде на живодером в Новосибирске.

 

Алёна Коврова

Теги: помощь Кемеровская область Граф

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сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

Вырубили лес, сожгли баню: в Омске задержали нелегальных лесорубов

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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