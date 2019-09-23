Романтический ужин на крыше подарит новосибирцам Love Radio

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Романтический ужин на крыше подарит новосибирцам Love RadioРубрика: бизнес, афиша
18.10.2019 14:02
Фото предоставлено организаторами акции
Этой осенью у новосибирцев есть шанс порадовать свою вторую половинку необычным свиданием; незабываемый романтический ужин на крыше можно выиграть, слушая Love Radio 94.2 FM.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо по будням с 1 по 31 октября ловить в эфире Love Radio 94.2 FM кодовый сигнал, заходить в группу Love Radio Новосибирск 94.2 FM и оставлять свой комментарий под специальным постом. Каждую неделю редакция радиостанции будет определять счастливого победителя.
Главный приз акции включает в себя профессиональную фотосессию на крыше и ужин для двоих с восхитительным видом на город.
Не упусти своё романтическое свидание на головокружительной высоте! Подробности в официальной группе Love Radio во «ВКонтакте»: vk.com/loveradio54 и по телефону +7 383 362-07-67. Генеральный партнер проекта – Мебельный салон «ОСКАР». «ОСКАР» – цены на кухни просто песня!
Lovи моменты любви на Love Radio!
Запрещено для детей.
Полина Кузнецова
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Лента новостей
«Цирк уехал, клоуны остались»: новосибирец танцует в майке под снегопадом
«Мусорный» регоператор Новосибирска готов обсудить долги перед перевозчиками в суде
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Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
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