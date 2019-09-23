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Россияне готовы работать в праздники ради доплаты

Рубрика: общество

19.10.2019 08:00

ФОТО PIXABAY.COM

Чуть меньше половины россиян готовы работать в праздничные дни, чтобы получить дополнительные деньги; по закону труд во внеурочное время оплачивается по "двойному тарифу". 

Работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере, об этом Роструд напомним накануне последних в этом году длинных выходные, выпадающих на период со 2 по 4 ноября. В связи с этим социологи решились спросить у соотечественников — готовы ли они пожертвовать отдыхом, ради денег. Результаты исследования опубликовал сервис Работа. ру. 

Аналитики выяснили, что трудиться за дополнительную плату готовы 40 % россиян. Ещё 25 % опрошенных предпочитают отдыхать лишь часть праздничных дней (особенно это касается длинных праздников), а в остальные – работать. И только 35% респондентов с чистой совестью отдыхают во всё положенные законодательством праздничные дни. 

При этом "Работа.ру" сообщает, что лишь четверть компаний оплачивает «праздничную» работу по двойной ставке.

"В почти половине компаний работникам заплатят, но как в обычный день, свидетельствуют результаты опроса. Еще в 7% компаний за работу в праздничный день работодатель предлагает взять отгул в любой другой день", — говорится в результатах исследования. 

Напомним, 19 июня Сиб.фм писал о том, что новосибирцы хотят перейти на четырёхдневную рабочую неделю. 

 

Мария Машанова

Теги: работа сотрудники выходной

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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