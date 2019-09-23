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Серийного грабителя задержали в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

18.10.2019 10:15

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В августе в Ленинском районе Новосибирска неизвестный ограбил случайную прохожую; позже выяснилось, что жертв нападений было несколько.

О поимке серийного грабителя сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего мужчину. 

По версии следствия, он нападал исключительно на женщин, а предметом его интереса и наживой становились золотые цепочки. Так, 11 августа на улице Фасадной он силой отобрал у женщины украшение с кулоном и скрылся. Ущерб от ограбления оценили в 30 тысяч рублей.

Известно, что нападения преступник совершал в Дзержинском, Кировском и Калининском районах Новосибирска.

Отмечается, что задержанный уже имел проблемы с законом. Ранее он отбывал наказание за аналогичное преступление.

Напомним, 4 октября Сиб.фм сообщал о нападении на офис микрозаймов. 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область ограбление задержание

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сегодня 08:15 Наука 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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