Серийного грабителя задержали в Новосибирске

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Серийного грабителя задержали в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
18.10.2019 10:15
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В августе в Ленинском районе Новосибирска неизвестный ограбил случайную прохожую; позже выяснилось, что жертв нападений было несколько.
О поимке серийного грабителя сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего мужчину.
По версии следствия, он нападал исключительно на женщин, а предметом его интереса и наживой становились золотые цепочки. Так, 11 августа на улице Фасадной он силой отобрал у женщины украшение с кулоном и скрылся. Ущерб от ограбления оценили в 30 тысяч рублей.
Известно, что нападения преступник совершал в Дзержинском, Кировском и Калининском районах Новосибирска.
Отмечается, что задержанный уже имел проблемы с законом. Ранее он отбывал наказание за аналогичное преступление.
Напомним, 4 октября Сиб.фм сообщал о нападении на офис микрозаймов.
Алёна Коврова
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Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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