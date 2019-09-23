Сибирячка брала маленького сына в магазин воровать продукты для находящегося в тюрьме отца

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Сибирячка брала маленького сына в магазин воровать продукты для находящегося в тюрьме отцаРубрика: общество, проиcшествия
18.10.2019 09:02
фото с сайта pixabay.com
В Белове полицейские задержали злоумышленницу, которая похитила в магазине продукты; сделала она это ради мужа, отбывающего наказание в тюрьме за воровство.
В Кемеровской области 28-летняя женщина украла товары из магазина, чтобы собрать посылку мужу в тюрьму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Как отметили в ведомстве, жительница Кузбасса брала с собой в продуктовый маленького сына. Она посчитала, что молодая мать не привлечёт внимание работников магазина.
Примечательно, что супруг сибирячки отбывает наказание в тюрьме за воровство.
За правонарушение женщине грозят исправительные работы и штраф в размере 500 рублей.
Напомним, в июле беременная жительница Республики Алтай украла еды на 3 миллиона рублей.
Никита Минин
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