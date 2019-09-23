Будет скользко: мэрия Новосибирска призвала отказаться от личного транспорта

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Будет скользко: мэрия Новосибирска призвала отказаться от личного транспортаРубрика: общество
18.10.2019 18:03
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В выходные дни на дорогах Новосибирска будет скользко; местные власти порекомендовали водителям по возможности не использовать личные автомобили.
В ближайшие три дня жителям столицы Сибири предстоит привыкнуть к мысли, что зима уже не за горами. Прогнозы специалистов ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» неутешительны: ожидаются осадки в виде мокрого снега, ночные температуры до -10°С, на улицах – гололедица.
Чтобы исключить аварийность на дорогах, водителей призвали по возможности не использовать личный транспорт.
В мэрии также напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 051.
Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, как планируют бороться с гололёдом в Новосибирске.
Алёна Коврова
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