Вырубили лес, сожгли баню: в Омске задержали нелегальных лесорубов

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Нелегальные лесорубы в Омской области уничтожили хвойный лес на 32 миллиона рублей; также задержанным вменяют в вину поджог и побег с места преступления.

В Омской области завершено расследование дела о «чёрных лесорубах». Обвиняемыми по делу проходят 16 человек. Об этом сообщает портал «Омскинформ» со ссылкой на региональную полицию.

Правоохранители выявили семь локаций в Екатерининском бору Тарского района, где происходило уничтожение деревьев. Задержанные не имели разрешения на пользование участками, но лес «валили», невзирая на протесты общественности.

«Общий ущерб, причинённый государственному лесному фонду, превысил 32 миллиона рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сегодня по ходатайству органов предварительного расследования на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 864 тысячи рублей.

Один из фигурантов был осуждён раньше других. Его дело выделили в отдельное производство, и летом 2019 года мужчину отправили в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев.

Двое участников банды также получат наказание за поджог бани местной общественницы Людмилы Жуковой. Она активно борется за сохранение Екатерининского бора.

Следователи выяснили, что преступники сняли номер в принадлежащем ей спортивно-оздоровительном комплексе и ночью подожгли баню, а после – сбежали с места происшествия.

Ранее, 14 октября Сиб.фм писал, как влияют лесные пожары на качество воздуха.