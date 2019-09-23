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Вырубили лес, сожгли баню: в Омске задержали нелегальных лесорубов

Рубрика: проиcшествия

18.10.2019 11:59

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Нелегальные лесорубы в Омской области уничтожили хвойный лес на 32 миллиона рублей; также задержанным вменяют в вину поджог и побег с места преступления.

В Омской области завершено расследование дела о «чёрных лесорубах». Обвиняемыми по делу проходят 16 человек. Об этом сообщает портал «Омскинформ» со ссылкой на региональную полицию.

Правоохранители выявили семь локаций в Екатерининском бору Тарского района, где происходило уничтожение деревьев. Задержанные не имели разрешения на пользование участками, но лес «валили», невзирая на протесты общественности.

«Общий ущерб, причинённый государственному лесному фонду, превысил 32 миллиона рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сегодня по ходатайству органов предварительного расследования на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 864 тысячи рублей.

Один из фигурантов был осуждён раньше других. Его дело выделили в отдельное производство, и летом 2019 года мужчину отправили в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев.

Двое участников банды также получат наказание за поджог бани местной общественницы Людмилы Жуковой. Она активно борется за сохранение Екатерининского бора.

Следователи выяснили, что преступники сняли номер в принадлежащем ей спортивно-оздоровительном комплексе и ночью подожгли баню, а после – сбежали с места происшествия.

Ранее, 14 октября Сиб.фм писал, как влияют лесные пожары на качество воздуха. 

Алёна Коврова

Теги: лес Омская область кража

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сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Серийного грабителя задержали в Новосибирске

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сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Берёзовая кора может защитить печень новосибирцев от повреждений

сегодня 08:15 Наука 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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