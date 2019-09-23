Сроки запуска нового автовокзала назвали в Новосибирске

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Сроки запуска нового автовокзала назвали в НовосибирскеРубрика: общество
18.10.2019 12:25
Фото с сайта nsknews.info
Автовокзал на Гусинобродском шоссе запустят в середине декабря; оттуда пустят 25 междугородних рейсов.
Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе начнёт работать в середине декабря. Об этом сайту РБК сообщил директор компании «Авто-сервис», которая является оператором автовокзала, Андрей Гудовский.
По его словам, от министерства транспорта получены все необходимые документы для запуска перевозок. С нового автовокзала пустят 25 рейсов междугороднего значения по трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. Среди них рейсы в Новокузнецк, Белово, Междуреченск и Тогучин.
Как заявил Гудовский, в перспективе все междугородние и международные перевозки будет осуществлять новый автовокзал. В свою очередь старый – на Красном проспекте – останется городской автостанцией.
Напомним, 18 октября мэр Новосибирска прокомментировал заявление Минтранса об убыточности метрополитена.
Эмиль Фукс
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«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
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