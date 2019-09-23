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Сроки запуска нового автовокзала назвали в Новосибирске

Рубрика: общество

18.10.2019 12:25

Фото с сайта nsknews.info

Автовокзал на Гусинобродском шоссе запустят в середине декабря; оттуда пустят 25 междугородних рейсов.

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе начнёт работать в середине декабря. Об этом сайту РБК сообщил директор компании «Авто-сервис», которая является оператором автовокзала, Андрей Гудовский. 

По его словам, от министерства транспорта получены все необходимые документы для запуска перевозок. С нового автовокзала пустят 25 рейсов междугороднего значения по трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. Среди них рейсы в Новокузнецк, Белово, Междуреченск и Тогучин.

Как заявил Гудовский, в перспективе все междугородние и международные перевозки будет осуществлять новый автовокзал. В свою очередь старый – на Красном проспекте – останется городской автостанцией. 

Напомним, 18 октября мэр Новосибирска прокомментировал заявление Минтранса об убыточности метрополитена. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область автовокзал

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сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Серийного грабителя задержали в Новосибирске

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Жителя Томской области арестовали за съёмку порно с подростком

сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Учёные выяснили, что попкорн может вызвать рак

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Берёзовая кора может защитить печень новосибирцев от повреждений

сегодня 08:15 Наука 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Сочи»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как заставить себя заниматься спортом

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

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«Динамика превосходная»: Андрей Травников отметил рост числа НКО в Новосибирской области

вчера 20:41 Политика 0 Коммент.

«Это ещё снег не выпал»: Новосибирск встал в 9-балльные пробки

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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