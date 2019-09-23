Сроки запуска нового автовокзала назвали в Новосибирске

Фото с сайта nsknews.info

Автовокзал на Гусинобродском шоссе запустят в середине декабря; оттуда пустят 25 междугородних рейсов.

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе начнёт работать в середине декабря. Об этом сайту РБК сообщил директор компании «Авто-сервис», которая является оператором автовокзала, Андрей Гудовский.

По его словам, от министерства транспорта получены все необходимые документы для запуска перевозок. С нового автовокзала пустят 25 рейсов междугороднего значения по трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. Среди них рейсы в Новокузнецк, Белово, Междуреченск и Тогучин.

Как заявил Гудовский, в перспективе все междугородние и международные перевозки будет осуществлять новый автовокзал. В свою очередь старый – на Красном проспекте – останется городской автостанцией.

Напомним, 18 октября мэр Новосибирска прокомментировал заявление Минтранса об убыточности метрополитена.