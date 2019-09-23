«Цирк уехал, клоуны остались»: новосибирец танцует в майке под снегопадом

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«Цирк уехал, клоуны остались»: новосибирец танцует в майке под снегопадомРубрика: общество
18.10.2019 14:22
Скриншот видео из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»
Сибиряк не боится холода и веселит прохожих зажигательным танцем; действие происходит на фоне автобуса с рекламой цирка.
Житель Новосибирска удивил прохожих танцем в одной майке в холодную погоду под снегом. Об этом рассказал один из подписчиков сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы утверждают, что видят мужчину уже не в первый раз. Пользователей соцсети рассмешило, что мужчина танцует на фоне автобуса с рекламой цирка.
«Цирк уехал, а клоуны остались»;
«Эта звезда уже не первый раз так выступает!»;
«Вчера на "Континенте" видел его»;
«На Речном вокзале недавно танцевал».
Однако не всех новосибирцев развеселил танец беззаботного мужчины на остановке. Кто-то видит в поведении сибиряка повод для беспокойства.
«Сколько можно восхищаться больным человеком? О каком позитиве речь? В таком состоянии он и бабушку задушит, и продолжит плясать. Позитив, блин», – пишет комментатор.
Напомним, накануне в Новосибирске пошёл снег, что привело к девятибалльным пробкам.
Эмиль Фукс
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