«Цирк уехал, клоуны остались»: новосибирец танцует в майке под снегопадом

Скриншот видео из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Сибиряк не боится холода и веселит прохожих зажигательным танцем; действие происходит на фоне автобуса с рекламой цирка.

Житель Новосибирска удивил прохожих танцем в одной майке в холодную погоду под снегом. Об этом рассказал один из подписчиков сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы утверждают, что видят мужчину уже не в первый раз. Пользователей соцсети рассмешило, что мужчина танцует на фоне автобуса с рекламой цирка.

«Цирк уехал, а клоуны остались»;

«Эта звезда уже не первый раз так выступает!»;

«Вчера на "Континенте" видел его»;

«На Речном вокзале недавно танцевал».

Однако не всех новосибирцев развеселил танец беззаботного мужчины на остановке. Кто-то видит в поведении сибиряка повод для беспокойства.

«Сколько можно восхищаться больным человеком? О каком позитиве речь? В таком состоянии он и бабушку задушит, и продолжит плясать. Позитив, блин», – пишет комментатор.

Напомним, накануне в Новосибирске пошёл снег, что привело к девятибалльным пробкам.