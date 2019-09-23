Убил и закопал в подвале: в Новосибирске вынесли приговор убийце друга

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Убил и закопал в подвале: в Новосибирске вынесли приговор убийце другаРубрика: проиcшествия
18.10.2019 17:31
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Заброшенный дом на улице Московской стал местом криминальной истории с жутким финалом; разбираться в последствиях драмы пришлось следователям и патологоанатомам.
О раскрытии тяжкого преступления сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
История, перечеркнувшая жизнь двух мужчин, произошла 11 июля 2019 года. В тот вечер, по версии следствия, Андрей Даньшин оказался в заброшенном доме на улице Московской, 220. Там он крупно поссорился со своим знакомым и, не сдерживая злобы, нанёс оппоненту множественные удары по голове. Пострадавший упал и больше не подавал признаков жизни.
Судмедэксперты позже насчитают не менее восьми ударов тупым предметом. Множественные переломы костей черепа, рубленые повреждения на затылке и шее не оставили пострадавшему шансов.
Совершивший нападение Даньшин, желая скрыть следы преступления, спустил труп знакомого в погреб заброшенного дома, присыпал землёй и скрылся. Уже позже он рассказал о содеянном своей сожительнице.
Во время следствия многочисленные экспертизы доказали причастность к убийству обвиняемого. На основе этих доказательств коллегия присяжных заседателей вынесла Даньшину обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 14 лет в колонии особого режима.
Напомним, 10 октября Сиб.фм сообщал о двойном убийстве в Новосибирске.
Алёна Коврова
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