Убил и закопал в подвале: в Новосибирске вынесли приговор убийце друга

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Заброшенный дом на улице Московской стал местом криминальной истории с жутким финалом; разбираться в последствиях драмы пришлось следователям и патологоанатомам.

О раскрытии тяжкого преступления сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

История, перечеркнувшая жизнь двух мужчин, произошла 11 июля 2019 года. В тот вечер, по версии следствия, Андрей Даньшин оказался в заброшенном доме на улице Московской, 220. Там он крупно поссорился со своим знакомым и, не сдерживая злобы, нанёс оппоненту множественные удары по голове. Пострадавший упал и больше не подавал признаков жизни.

Судмедэксперты позже насчитают не менее восьми ударов тупым предметом. Множественные переломы костей черепа, рубленые повреждения на затылке и шее не оставили пострадавшему шансов.

Совершивший нападение Даньшин, желая скрыть следы преступления, спустил труп знакомого в погреб заброшенного дома, присыпал землёй и скрылся. Уже позже он рассказал о содеянном своей сожительнице.

Во время следствия многочисленные экспертизы доказали причастность к убийству обвиняемого. На основе этих доказательств коллегия присяжных заседателей вынесла Даньшину обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 14 лет в колонии особого режима.

Напомним, 10 октября Сиб.фм сообщал о двойном убийстве в Новосибирске.