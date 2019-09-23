Учёные выяснили, что попкорн может вызвать рак

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Содержащиеся в попкорне вещества могут долго находиться в организме человека; любителям перекусить в кинотеатре медики советуют выбрать другую закуску.

Исследователи из Америки выяснили, что в попкорне содержится опасный химикат PFAS, который известен своей «живучестью»: он может долго не разлагаться даже в организме человека. Информация появилась на портале News Medical.

Учёные взяли кровь у 10 тысяч испытуемых и обнаружили, что самый высокий уровень химиката у тех, кто готовит попкорн в микроволновке.

Полифторалкильные вещества (PFAS) часто используются в промышленности для антипригарных покрытий и огнестойких красок. Попадая в организм человека, они могут вызвать онкологические заболевания, проблемы с репродуктивной системой и иммунитетом.

А вот у тех, кто предпочитает домашнюю еду, а не фастфуд, уровень PFAS был намного ниже.

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