Учёные выяснили, что попкорн может вызвать рак

Лента новостейПредложить новость
«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Учёные выяснили, что попкорн может вызвать ракРубрика: общество, наука
18.10.2019 08:37
фото Pixabay.com
Содержащиеся в попкорне вещества могут долго находиться в организме человека; любителям перекусить в кинотеатре медики советуют выбрать другую закуску.
Исследователи из Америки выяснили, что в попкорне содержится опасный химикат PFAS, который известен своей «живучестью»: он может долго не разлагаться даже в организме человека. Информация появилась на портале News Medical.
Учёные взяли кровь у 10 тысяч испытуемых и обнаружили, что самый высокий уровень химиката у тех, кто готовит попкорн в микроволновке.
Полифторалкильные вещества (PFAS) часто используются в промышленности для антипригарных покрытий и огнестойких красок. Попадая в организм человека, они могут вызвать онкологические заболевания, проблемы с репродуктивной системой и иммунитетом.
А вот у тех, кто предпочитает домашнюю еду, а не фастфуд, уровень PFAS был намного ниже.
Напомним, 13 октября Елена Малышева рассказала, как пить чай и не заболеть раком.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
В поисках санкционки
На новосибирских рынках изымают санкционку, но фальс...
Новости по теме
Популярное