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Учёные выяснили, что попкорн может вызвать рак

Рубрика: общество, наука

18.10.2019 08:37

фото Pixabay.com

Содержащиеся в попкорне вещества могут долго находиться в организме человека; любителям перекусить в кинотеатре медики советуют выбрать другую закуску.

Исследователи из Америки выяснили, что в попкорне содержится опасный химикат PFAS, который известен своей «живучестью»: он может долго не разлагаться даже в организме человека. Информация появилась на портале News Medical. 

Учёные взяли кровь у 10 тысяч испытуемых и обнаружили, что самый высокий уровень химиката у тех, кто готовит попкорн в микроволновке. 

Полифторалкильные вещества (PFAS) часто используются в промышленности для антипригарных покрытий и огнестойких красок. Попадая в организм человека, они могут вызвать онкологические заболевания, проблемы с репродуктивной системой и иммунитетом. 

А вот у тех, кто предпочитает домашнюю еду, а не фастфуд, уровень PFAS был намного ниже. 

Напомним, 13 октября Елена Малышева рассказала, как пить чай и не заболеть раком

 

Никита Минин

Теги: продукты онкология

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сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

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Учёные выяснили, что попкорн может вызвать рак

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Берёзовая кора может защитить печень новосибирцев от повреждений

сегодня 08:15 Наука 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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