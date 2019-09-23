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Укладку плитки в снег объяснил Новосибирскавтодор

Рубрика: общество

18.10.2019 17:56

Фото Татьяны Риги

Рабочие начали укладывать тротуарную плитку на Красном проспекте, несмотря на первый снег; в Новосибирскавтодоре сказали, что технологии не нарушены.

Продолжаются ремонтные работы на Красном проспекте – сегодня, несмотря на первый снег, рабочие укладывают тротуарную плитку. Видео с кадрами работ опубликовал в социальной сети Twitter житель Новосибирска Дмитрий Мишин.

В пресс-службе Новосибирскавтодора Сиб.фм сообщили, что нормативы при выполнении таких работ не нарушены. 

«Сейчас рабочие укладывают последние квадратные метры тротуарной плитки, песко-цементное основание для неё тоже уже устроено на всей протяжённости ремонтируемого участка. Компания всегда заинтересована в соблюдении технологий, это и уровень профессионализма показывает, и предупреждает выполнение гарантийных работ за собственный счёт. Если есть скопление воды, её убирают и сушат участок», – объяснили в пресс-службе. 

В Новосибирскавтодоре также добавили, что работы, которым могла помешать непогода, выполнены заранее – укладку асфальта и нанесение разметки завершили до выпадения первых осадков. 

Напомним, в сентябре новосибирские байкеры заблокировали движение по Красному проспекту.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область благоустройство

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сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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