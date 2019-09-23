Укладку плитки в снег объяснил Новосибирскавтодор

Фото Татьяны Риги

Рабочие начали укладывать тротуарную плитку на Красном проспекте, несмотря на первый снег; в Новосибирскавтодоре сказали, что технологии не нарушены.

Продолжаются ремонтные работы на Красном проспекте – сегодня, несмотря на первый снег, рабочие укладывают тротуарную плитку. Видео с кадрами работ опубликовал в социальной сети Twitter житель Новосибирска Дмитрий Мишин.

В пресс-службе Новосибирскавтодора Сиб.фм сообщили, что нормативы при выполнении таких работ не нарушены.

«Сейчас рабочие укладывают последние квадратные метры тротуарной плитки, песко-цементное основание для неё тоже уже устроено на всей протяжённости ремонтируемого участка. Компания всегда заинтересована в соблюдении технологий, это и уровень профессионализма показывает, и предупреждает выполнение гарантийных работ за собственный счёт. Если есть скопление воды, её убирают и сушат участок», – объяснили в пресс-службе.

В Новосибирскавтодоре также добавили, что работы, которым могла помешать непогода, выполнены заранее – укладку асфальта и нанесение разметки завершили до выпадения первых осадков.

Напомним, в сентябре новосибирские байкеры заблокировали движение по Красному проспекту.