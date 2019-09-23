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В Новосибирске неделю горит свалка

Рубрика: проиcшествия

18.10.2019 16:00

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Пожарные продолжают тушить свалку в Дзержинском районе; отходы на улице Фурманова горят уже неделю.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, сегодня горящую свалку рабочие засыпают грунтом и проливают водой.

Отмечается, что возгорание началось в субботу, 12 октября. Через сутки к пожарным на помощь прибыла техника от ДЭУ-1. Погрузчики и самосвалы за четыре дня выгрузили на очаги возгорания около 150 кубометров грунта. Работы идут каждый день.

«Свалка эта является несанкционированной, жители годами складировали в овраге строительный и бытовой мусор. Доступ для подъезда техники затруднен, так как снизу болото и большой перепад рельефа», — прокомментировал начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Дзержинского района Александр Литвинов.

Как отмечают специалисты, в этом году в Дзержинском районе уже ликвидировали 45 подобных, рукотворных залежей мусора. Собрали и вывезли на полигоны около двух тысяч кубометров отходов.

Напомним, в октябре Сиб.фм сообщал о риске перехода природного огня на населенные пункты. 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область пожар свалка

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сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Сроки запуска нового автовокзала назвали в Новосибирске

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 40 домов остались без тепла

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

Вырубили лес, сожгли баню: в Омске задержали нелегальных лесорубов

сегодня 11:59 Хроника 0 Коммент.

Бороться с гололёдом в Новосибирске будут по-новому

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

Видео: частные дома загорелись в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке произошло пополнение

сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Серийного грабителя задержали в Новосибирске

сегодня 10:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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