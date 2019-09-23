В Новосибирске неделю горит свалка

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Пожарные продолжают тушить свалку в Дзержинском районе; отходы на улице Фурманова горят уже неделю.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, сегодня горящую свалку рабочие засыпают грунтом и проливают водой.

Отмечается, что возгорание началось в субботу, 12 октября. Через сутки к пожарным на помощь прибыла техника от ДЭУ-1. Погрузчики и самосвалы за четыре дня выгрузили на очаги возгорания около 150 кубометров грунта. Работы идут каждый день.

«Свалка эта является несанкционированной, жители годами складировали в овраге строительный и бытовой мусор. Доступ для подъезда техники затруднен, так как снизу болото и большой перепад рельефа», — прокомментировал начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Дзержинского района Александр Литвинов.

Как отмечают специалисты, в этом году в Дзержинском районе уже ликвидировали 45 подобных, рукотворных залежей мусора. Собрали и вывезли на полигоны около двух тысяч кубометров отходов.

Напомним, в октябре Сиб.фм сообщал о риске перехода природного огня на населенные пункты.