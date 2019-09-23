В Новосибирске 40 домов остались без тепла

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Горячую воду и отопление отключили в Ленинском районе; а на улице тем временем выпал первый снег.

Пока на улице идёт снег, некоторые новосибирцы сидят без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Сегодня, 18 октября, с 10 часов и до ликвидации повреждения на теплотрассе (ориентировочно до конца дня) в связи с ремонтными работами будет ограничена подача тепла и горячей воды в микрорайоне "Горский"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что провести день в холоде придётся жильцам 40 домов. Также тепла не будет в четырёх социальных учреждениях.

Напомним, в конце сентября СГК опубликовала график подачи отопления в жилые дома.