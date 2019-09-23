В Новосибирске 40 домов остались без тепла

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В Новосибирске 40 домов остались без теплаРубрика: общество, проиcшествия
18.10.2019 12:07
фото с сайта pixabay.com
Горячую воду и отопление отключили в Ленинском районе; а на улице тем временем выпал первый снег.
Пока на улице идёт снег, некоторые новосибирцы сидят без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
«Сегодня, 18 октября, с 10 часов и до ликвидации повреждения на теплотрассе (ориентировочно до конца дня) в связи с ремонтными работами будет ограничена подача тепла и горячей воды в микрорайоне "Горский"», – говорится в сообщении.
Отмечается, что провести день в холоде придётся жильцам 40 домов. Также тепла не будет в четырёх социальных учреждениях.
Напомним, в конце сентября СГК опубликовала график подачи отопления в жилые дома.
Никита Минин
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«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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