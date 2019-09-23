В Новосибирском зоопарке произошло пополнение

фото Е.Черненко/Новосибирский зоопарк

Капские даманы впервые стали родителями; мама опекает детёныша, но не прячет его от любопытных глаз.

У капских даманов родился малыш. Информация об этом появилась в официальной группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Несмотря на небольшой размер зверьков, беременность самки длилась почти как у людей – 8 месяцев. Самое интересное, что сотрудники зоопарка до последнего не знали, что она вынашивает детёныша – вела себя будущая мама нормально и ела не больше обычного.

Пол малыша ещё не определили: не хотят тревожить молодое семейство. Маленький даман уже всюду следует за своей мамой, которая всячески его оберегает.

Примечательно, что даманов считают ближайшими родственниками слонов. В это сложно поверить, учитывая их небольшой размер. Но у них много общего в строении скелета, а резцы являются прообразом бивней. Обитают даманы в Африке и на Ближнем Востоке.

Напомним, в начале октября стало известно, что в новосибирском зоопарке самка горала родила первенца.