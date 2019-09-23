В Новосибирском зоопарке произошло пополнение

Лента новостейПредложить новость
«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В Новосибирском зоопарке произошло пополнениеРубрика: общество
18.10.2019 11:06
фото Е.Черненко/Новосибирский зоопарк
Капские даманы впервые стали родителями; мама опекает детёныша, но не прячет его от любопытных глаз.
У капских даманов родился малыш. Информация об этом появилась в официальной группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Несмотря на небольшой размер зверьков, беременность самки длилась почти как у людей – 8 месяцев. Самое интересное, что сотрудники зоопарка до последнего не знали, что она вынашивает детёныша – вела себя будущая мама нормально и ела не больше обычного.
Пол малыша ещё не определили: не хотят тревожить молодое семейство. Маленький даман уже всюду следует за своей мамой, которая всячески его оберегает.
Примечательно, что даманов считают ближайшими родственниками слонов. В это сложно поверить, учитывая их небольшой размер. Но у них много общего в строении скелета, а резцы являются прообразом бивней. Обитают даманы в Африке и на Ближнем Востоке.
Напомним, в начале октября стало известно, что в новосибирском зоопарке самка горала родила первенца.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное