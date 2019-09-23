В новосибирскую глубинку отправят продуктовые "корзины доброты"

Фото из группы "Новосибирская Митрополия" в социальной сети "ВКонтакте"

Продуктовые наборы соберут и направят нуждающимся жителям новосибирской глубинки; масштабный марафон пройдёт 19 октября в магазинах города.

Масштабный сбор продуктовых корзин для нуждающихся пройдёт в Новосибирске 19 октября. Для участия в акции требуются волонтёры, готовые формировать продовольственные наборы для одиноких жителей региона. Об этом сообщается на сайте новосибирской митрополии.

Марафон "Корзина доброты" проходит при поддержке 87 магазинов. Добровольцы будут принимать от жителей нескоропортящиеся продукты, после чего развезут их пожилым и одиноким людям.

"Наборы будут распределены между одинокими пожилыми людьми старше 65 лет, не имеющими близких родственников. Также помощь будет оказана пожилым семейным парам, расходы которой направлены на лекарства, дрова и прочие, и не имеющие поддержки родственников", — уточнили в Митрополии.



Подтвердить своё участие в марафоне в качестве волонтёра можно по ссылке.

Напомним, 3 октября Сиб.фм писал о том, шесть тысяч новосибирцев предпенсионного возраста получили помощь в рамках нацпроекта.