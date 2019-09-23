Видео: частные дома загорелись в Ленинском районе Новосибирска

Видео из группы «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте»

Возгорание произошло на улице Хилокской; возникла угроза перехода пожара на соседние здания.

Пламя охватило несколько жилых строений на улице Хилокской. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные прибыли на место происшествия в 10:46, пока локализовать пожар не удалось. Хозяева одного из домов находятся на месте. По их словам, внутри здания никого быть не должно.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, 14 октября в пожаре в Новосибирске пострадал человек.