Видео: частные дома загорелись в Ленинском районе Новосибирска

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Видео: частные дома загорелись в Ленинском районе НовосибирскаРубрика: проиcшествия
18.10.2019 11:32
Видео из группы «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте»
Возгорание произошло на улице Хилокской; возникла угроза перехода пожара на соседние здания.
Пламя охватило несколько жилых строений на улице Хилокской. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожарные прибыли на место происшествия в 10:46, пока локализовать пожар не удалось. Хозяева одного из домов находятся на месте. По их словам, внутри здания никого быть не должно.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним, 14 октября в пожаре в Новосибирске пострадал человек.
Никита Минин
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Лента новостей
«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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