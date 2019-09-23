Высокий парень бесследно исчез в центре Новосибирска

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Высокий парень бесследно исчез в центре НовосибирскаРубрика: общество
18.10.2019 10:03
фото поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»
Без вести пропал 26-летний сибиряк; о его местонахождении ничего не известно с 9 октября.
В Новосибирске сотрудники полиции и волонтёры ищут 26-летнего Дмитрия, чьё местонахождение неизвестно с 9 октября. Предположительно, он должен быть в Центральном районе города. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Дмитрий Коваль ростом примерно 193 сантиметра, среднего телосложения, глаза зелёно-карие, волосы чёрные. В день исчезновения был одет в коричневую куртку, серый свитер, синие джинсы и коричневые кроссовки.
Если вы вдруг увидите этого молодого человека, сообщите об этом по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
Напомним, 1 октября мужчина пропал в лесу под Новосибирском.
Никита Минин
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