Высокий парень бесследно исчез в центре Новосибирска

фото поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Без вести пропал 26-летний сибиряк; о его местонахождении ничего не известно с 9 октября.

В Новосибирске сотрудники полиции и волонтёры ищут 26-летнего Дмитрия, чьё местонахождение неизвестно с 9 октября. Предположительно, он должен быть в Центральном районе города. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Коваль ростом примерно 193 сантиметра, среднего телосложения, глаза зелёно-карие, волосы чёрные. В день исчезновения был одет в коричневую куртку, серый свитер, синие джинсы и коричневые кроссовки.

Если вы вдруг увидите этого молодого человека, сообщите об этом по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.

Напомним, 1 октября мужчина пропал в лесу под Новосибирском.