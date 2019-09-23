Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП за минувшую неделю

фото Владислава Савченкова, АСТ-54 и Госавтоинспекции

В Новосибирской области аварии часто заканчиваются трагедией; редакция Сиб.фм собрала самые крупные за минувшую неделю ДТП, в которых погибли или пострадали люди.

По данным региональной Госавтоинспекции, за прошедшую семидневку в Новосибирской области произошло 49 аварий, в которых погибли шесть человек и ещё 54 получили травмы различной степени тяжести. Иногда причиной трагедии становилась непредсказуемая погода, но чаще – банальное игнорирование правил дорожного движения.

«Это не шутки, он шофёр маршрутки»

Авария с участием маршрутки, в которой пострадали пять человек, включая подростка, произошла в Октябрьском районе Новосибирска 12 октября. Тогда автовышка врезалась в общественный транспорт.

Как рассказали Сиб.фм в городском ГИБДД, один из пассажиров маршрутки получил перелом позвоночника и был доставлен в больницу. Остальные участники ДТП отделались.

Убил и скрылся

В тот же день автомобилист насмерть сбил пешехода в Новосибирске.

«Вчера, предположительно в 22:20, водитель автомобиля совершил наезд на мужчину. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Случилось всё в СНТ "Золотая горка" на территории дачного общества. После этого автомобилист (который был за рулём либо Toyota Harrier, либо Lexus светлого цвета) с повреждением передней части машины с места происшествия скрылся», – отметили в городской Госавтоинспекции.

Наутро водитель явился с повинной в полицию и сознался в преступлении.

Автомобилист насмерть сбил пешехода под Новосибирском

В ночь с 15 на 16 октября в ДТП в Болотнинском районе погиб мужчина. Об этом сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Молодой водитель двигался по трассе из Новосибирска в Кемерово за рулём Lexus LX 570 и не заметил на дороге мужчину, который шёл в попутном направлении. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Женщина погибла под колёсами машины

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске на улице Свечникова 16 октября рано утром. Женщина расплатилась жизнью за то, что переходила дорогу в неположенном месте.

«68-летний водитель совершил наезд на женщину, которая внезапно выскочила на дорогу перед машиной. Среагировать мужчина не успел, в результате пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью. На вид женщине около 60 лет», – рассказали тогда в ГИБДД.

«Святой» источник не помог

В Новосибирске страшная авария унесла жизнь молодого человека. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«В 11:05 водитель 1994 года рождения двигался на автомобиле "ГАЗель" по улице Жуковской. Совершил столкновение с автомобилем на пересечении с улицей Ереванской. Женщина 1982 года рождения за рулём "Лексуса" двигалась по Жуковской и также совершила столкновение с "Фордом", который стоял за "Лексусом". Далее "ГАЗель" совершает наезд на световую опору, задев припаркованную машину. Водитель "ГАЗели" получил травмы, несовместимые с жизнью», – отметил Савченков.

Правоохранители предупреждают всех участников дорожного движения – из-за ухудшения погоды растёт количество ДТП. В ГИБДД водителей просят воздержаться от езды на большой скорости и напоминают о необходимости замены летних шин на зимние.

Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм подготовил обзор самых страшных ДТП в Новосибирской области.