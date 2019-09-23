Жителя Томской области арестовали за съёмку порно с подростком

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Мужчина задержан по обвинению в изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетнего; сейчас сибиряк находится под стражей.

В Стрежевом 60-летний местный житель снял на видео занятия сексом с мальчиком и выложил это в интернет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области.

«По предварительным данным, обвиняемый, находясь в квартире по месту своего проживания в городе Стрежевом Томской области, в период с 2016 года по август 2019 года склонил знакомого подростка к совершению действий сексуального характера, совершив при этом их видеосъёмку», – говорится в сообщении ведомства.

14 октября подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 15 октября жертвы томского маньяка-насильника рассказали свои истории.