Жителя Томской области арестовали за съёмку порно с подростком

Лента новостейПредложить новость
«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Жителя Томской области арестовали за съёмку порно с подросткомРубрика: проиcшествия
18.10.2019 09:36
фото с сайта pixabay.com
Мужчина задержан по обвинению в изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетнего; сейчас сибиряк находится под стражей.
В Стрежевом 60-летний местный житель снял на видео занятия сексом с мальчиком и выложил это в интернет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области.
«По предварительным данным, обвиняемый, находясь в квартире по месту своего проживания в городе Стрежевом Томской области, в период с 2016 года по август 2019 года склонил знакомого подростка к совершению действий сексуального характера, совершив при этом их видеосъёмку», – говорится в сообщении ведомства.
14 октября подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 15 октября жертвы томского маньяка-насильника рассказали свои истории.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментировали гибель школьницы
Мэр Новосибирска прокомментировал заявление об убыточности регионального метро
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Прогноз на веру
Как себя чувствует российская экономика и пойдёт ли она на поп...
Гражданки мира
Зачем люди из Сибири оканчивают иностранные университеты, и ско...
Новости по теме
Популярное