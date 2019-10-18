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«А зачем это было есть?»: сибирячка купила в магазине пирожные с плесенью

Рубрика: общество

20.10.2019 09:02

Фото с группы ВК "Ревизорро Новосибирск"

Жительница Новосибирска обнаружила подвох лишь во время ужина; женщину обвинили в невнимательности.

Пирожное с плесенью купила сибирячка в одном из магазинов «Ярче» в Новосибирске. Об этом женщина рассказала в сообществе «Ревизорро Новосибирск». По её словам, ребёнок пожаловался на странный вкус сладостей. 

«Магазин Ярче Купили пирожные сроки были в норме, сначала не заметили, уже скушали часть вкус был очень странный, неприятный и специфический, одну даже ребёнок съел, потом откусив и вглядевшись в кусок оказалось что это плесень, удивлению не было предела! Это ужас!!!», – описывает ситуацию женщина. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – прим. Сиб.фм).

Подписчики сообщества набросились на женщину с критикой за невнимательное отношение к продуктам, которыми питается её ребёнок. 

«Вкус был странный и неприятный....но мы давились и жрали»;

«Ну если вкус странным изначально оказался.. зачем есть то нужно было»;

«А уж у меня удивления не было предела , когда я этот пост прочитала , это ужас , не нравится но жрать . Что это – жадность», – пишут новосибирцы. 

Напомним, неделю назад сибирячка пожаловалась на то, что её ребёнка тошнило из-за найденной мухи в сосиске.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область еда

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18.10.2019 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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