Баскетбольное «Динамо» – «Спарта энд К»: время начала матча и прямая трансляция

Фото с сайта ЖБК "Динамо"

Женское «Динамо» сыграет в Видном против «Спарта энд К» в матче регулярного чемпионата Премьер-лиги по баскетболу; в прошлом сезоне подмосковный клуб обошёл динамовок на одно очко.

Новосибирские баскетболистки из «Динамо» продолжают играть на выезде. Сегодня, 20 октября, сибирячки встретятся с подмосковным клубом «Спартак энд К» в Видном. Игра начнётся в 20:00 по Новосибирскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.

В сезоне 2018-19 «Динамо» уступило подмосковной команде всего одно очко в общей турнирной таблице. Тогда динамовки завершили игровой сезон на 7 месте.

Напомним, 3 октября сибирячки с разгромным счётом проиграли курскому "Динамо".