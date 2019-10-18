Баскетбольное «Динамо» – «Спарта энд К»: время начала матча и прямая трансляция

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Баскетбольное «Динамо» – «Спарта энд К»: время начала матча и прямая трансляцияРубрика: общество, спорт
20.10.2019 08:01
Фото с сайта ЖБК "Динамо"
Женское «Динамо» сыграет в Видном против «Спарта энд К» в матче регулярного чемпионата Премьер-лиги по баскетболу; в прошлом сезоне подмосковный клуб обошёл динамовок на одно очко.
Новосибирские баскетболистки из «Динамо» продолжают играть на выезде. Сегодня, 20 октября, сибирячки встретятся с подмосковным клубом «Спартак энд К» в Видном. Игра начнётся в 20:00 по Новосибирскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.
В сезоне 2018-19 «Динамо» уступило подмосковной команде всего одно очко в общей турнирной таблице. Тогда динамовки завершили игровой сезон на 7 месте.
Напомним, 3 октября сибирячки с разгромным счётом проиграли курскому "Динамо".
Эмиль Фукс
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